"Le salaire des joueurs ? Ils savent ce que j'attends d'eux"

Le monde du football cherche à faire des économies et à limiter la casse en cette période de pandémie de coronavirus, désastreuse sur le plan économique pour l'ensemble des clubs du monde entier. Dans une interview accordée au site officiel de l'OM, Jacques-Henri Eyraud a balayé l'actualité du club et notamment la crise économique et les difficultés à venir suite à la pandémie de Covid-19. Le président de l'OM a indiqué qu'il espère toujours trouver un accord avec les joueurs du club pour une réduction des salaires.

"Dans un contexte aussi exceptionnel, chacun doit prendre sa part de l’effort collectif. Ils savent ce que j’attends d’eux et je leur fais confiance pour qu’ils prennent les bonnes décisions. Mais il faut aussi rappeler certaines vérités. Les footballeurs millionnaires sont des cibles trop faciles, mais les joueurs ne sont pas ce que l’on décrit trop souvent par méconnaissance : des individus futiles qui collectionnent les montres de luxe, les bagnoles de course ou les petites amies. Ils peuvent aller d’un CDD très bien payé à un autre qui le sera peut-être beaucoup moins. Ils sont soumis à une très forte pression, au risque permanent de blessure, qui pourrait mettre un terme à leur carrière. Ils ont un mental très fort, et il le faut quand on joue au football et notamment à l’OM. Il faut le rappeler et ne pas tomber dans la démagogie et le populisme", a ajouté le dirigeant de l'OM.

"Face à un arrêt total, le sport est un secteur sinistré tout comme le sont les transports, l’hôtellerie-restauration, l’événementiel ou la culture… On ne perçoit pas de chiffres d’affaires alors qu’on doit régler des charges fixes tous les mois. Et les diffuseurs nous pénalisent particulièrement puisqu’un club comme l’OM n’a perçu aujourd’hui que 41% de ses droits télé, alors qu’il a joué 73% de ses matches. On doit donc mettre en place une gestion de crise, où chaque euro compte", a ajouté le président des Phocéens.

Jacques-Henri Eyraud a fait un point sur le projet de l'OM assurant une nouvelle fois que le club n'est pas à vendre : "Cette crise arrive alors que nous avons achevé la phase 1 de notre projet, qui s’est traduite par un investissement massif dans la relance du club, l’amélioration de nos infrastructures, le lancement d’une vraie stratégie ambitieuse pour notre formation. Le club nécessitait une injection de capital extrêmement importante. Grâce à la contribution de Frank, on a changé le profil du club, dans sa structuration et dans ses résultats. On entre dans une deuxième phase, où la formation doit générer des talents dont nous avons besoin sur le terrain. La post-formation doit être au cœur de notre stratégie de recrutement."

"Nous avions annoncé en arrivant 200 millions d'euros pour renforcer l’équipe professionnelle, on en a dépensé 205 quatre ans plus tard. L’équilibre financier, la pérennité économique sont désormais des objectifs essentiels de notre deuxième phase du projet, fair-play financier ou pas. (...) Mais nous avons la chance d’avoir un investisseur exceptionnel à nos côtés. Frank est très mobilisé, très présent avec toute son équipe, bien que la situation sanitaire aux Etats-Unis soit très difficile également et notamment à New-York, où une partie importante de nos bureaux se trouvent. Son regard extérieur, sa connaissance intime du monde du sport, sont des atouts majeurs pour nous tous. Nous partageons tout. Quant aux personnes qui s’amusent à agiter sans cesse le chiffon rouge d’une vente du club, je ne peux que les décevoir et les renvoyer à leurs fake news. Et tant pis pour ceux qui en rêvent la nuit", a conclu le président de l'OM.