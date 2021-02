OM - Jorge Sampaoli et l'Atlético Mineiro tempèrent les rumeurs

Orphelin d'un entraîneur de renom suite au départ rocambolesque d'André Villas-Boas, l'Olympique de Marseille prend son mal en patience. En attendant de trouver la perle rare, c’est l’intérimaire Nasser Larguet, responsable du centre de formation, très apprécié partout où il est passé, qui a pris ses fonctions sur le banc de l’équipe.

Cela n'empêche pas Pablo Longoria d'oeuvrer en interne. Et selon les informations publiées cette semaine par 'RMC Sport', Jorge Sampaoli serait le mieux placé pour succéder à André Villas-Boas sur le banc marseillais. Il serait très heureux de récupérer ce poste, particulièrement intéressé par le projet proposé par les Olympiens.

Interrogé sur le sujet dans la nuit, après le nul de son équipe contre Fluminense (0-0), Jorge Sampaoli n'a ni confirmé ni démenti. "Mon intérêt à moi, c'est que l'Atlético termine le plus haut possible. J'ai beaucoup d'espoir que cette nouvelle équipe, formée très récemment, réalise quelque chose d'important pour le club. La seule chose qui m'intéresse, c'est que l'équipe gagne ses trois derniers matchs", a ainsi assuré l'ancien sélectionneur du Chili et de l'Argentine face à la presse.

Rappelons toutefois que le technicien argentin reste sous contrat jusqu'en décembre prochain. Et Rodrigo Caetano, directeur sportif de l'Atlético Mineiro, entend bien continuer à travailler avec Jorge Sampaoli, ce dernier n'ayant pas émis le souhait de s'en aller, comme il l'a confié en toute franchise dans des propos accordés à 'FalaGalo'.

"Je ne travaille pas sur un plan B. C’est contraire à mon éthique. L’entraîneur de l’Atlético est Sampaoli. Ça ne sert à rien de se projeter sur un avenir hypothétique. Si quelque chose se passe, alors nous réagirons en fonction. Mais ce n’est pas le cas actuellement, donc je ne vois pas pourquoi je chercherais un remplaçant. Je travaille d’ailleurs avec Sampaoli sur les futurs projets du club. Contrairement à ce qui se dit partout, il n’a jamais émis le souhait de quitter le club et de mettre un terme à notre collaboration".