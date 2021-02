La rÃ©ponse du directeur gÃ©nÃ©ral aux supporters de l'OM

Le conflit est ouvert entre les supporters de l'OM et la direction du club, quelques jours après le lancement du programme OM Nation. Vendredi lors d'une conférence de presse, les groupes de fans ont ouvertement réclamé le départ de Jacques-Henri Eyraud et de l'ensemble de la direction.

Lors d'une visio-conférence dont les propos ont été rapporté par 'RMC', le directeur général de l'OM Gilles Ouvrard a tenté de renouer le dialogue avec les supporters.

"Nous respectons beaucoup les supporters de l'OM, notamment ceux des groupes. Et je souhaite les revoir dans les virages ! L'ambiance du Vélodrome est importante", a-t-il assuré.

"La passion et la ferveur font partie des valeurs de l'OM. Mais d'autres valeurs importantes doivent aussi être le dialogue et la non-violence. Je veux sortir le club de cette crise et cela passera par davantage de dialogue. ll est capital que l'on retrouve un accord avec les groupes de supporters. On doit garder cette ambiance populaire en virages avec notamment un prix de l'abonnement conforme à ce qui se fait actuellement. Je ne souhaite pas faire du Vélodrome un stade aseptisé. Je veux un stade avec des tifos, un stade populaire, que ça gueule, que ça mette la pression sur l'équipe adverse ou que ça chante contre nous si on n'est pas à la hauteur."

Mais le dirigeant a appelé à davantage d'unité et ne plus réclamer la démission du président, très décrié depuis sa prise de fonction en 2016. "Ce n'est pas en criant que l'on veut la tête du roi que l'on va avoir la tête du roi", a-t-il encore lancé.

"Jacques-Henri a peut-être fait des erreurs, mais il a aussi fait beaucoup de choses positives. Frank McCourt lui a renouvelé sa confiance il y a dix jours. Céder à ces pressions, ce n'est pas le mode de fonctionnement d'une entreprise. J'ai beaucoup de respect pour nos supporters, mais quand un actionnaire a mis 370 millions d'euros dans un club, il est en droit de décider qui doit manager ce club."

Côté terrain, les Olympiens tenteront de bonifier leur victoire de cette semaine contre Nice avec un déplacement à la Beaujoire ce samedi après-midi.