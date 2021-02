Larguet : "Il y a des choses positives"

L'Olympique de Marseille n'a pas fait le poids face au Paris Saint-Germain ce dimanche soir. Les Phocéens ont été contraint de s'incliner à domicile face à leur rival historique. Un but de Kylian Mbappé et de Mauro Icardi dans le premier acte auront eu raison des ambitions de l'Olympique de Marseille. Mais malgré tout, les Phocéens n'ont pas été ridicule, après une semaine très mouvementée en interne. Après la rencontre, Nasser Larguet a préféré retenir le positif.

"Oui, j'en ai puisque c'est sur des faits de jeu, sur des situations offensives, qu'on prend notamment ce premier but. Et comme on connaît la vitesse de Mbappé... Sur le deuxième but, on a le ballon aussi, on le perd et ça fait une autre contre-attaque, donc c'est vrai que c'est très frustrant. Pourtant, en termes d'état d'esprit, on a fait un match plein. On a eu la possession du ballon en deuxième mi-temps, mais on n'a pas été assez dangereux. Les occasions de buts, on n'en a pas eu beaucoup. L'état d'esprit était très bon pour moi ce soir", a indiqué l'entraîneur intérimaire de l'OM.

En termes statistiques, on frappe plus que les Parisiens, c'est vrai, je crois, dans les 16,50 m, on n'a pas été très présent. On doit faire plus pour mettre en danger l'adversaire. On ne peut pas se concenter que de ça. Mais avec une équipe qui a subi autant de désagréments ces derniers temps, je trouve qu'elle a répondu présent. On va continuer à travailler pour être plus présent dans la surface de réparation adverse", a ajouté le responsable du centre de formation de l'OM.

"Se serrer les coudes"

Nasser Larguet attend tout de même plus de réalisme : "Sur le plan mental et l'état d'esprit, il y a des choses positives. Il y a de l'apaisement chez eux, maintenant il faut aller vers la performance, il faut gagner des matches. Il faut les sensibiliser là-dessus. Pour gagner des matches, il ne faut pas prendre les buts malheureux qu'on a pris ce soir (dimanche). Et puis surtout être dangereux devant le but adverse et concrétiser les occasions que l'on se procure".

Invité à ressortir une individualité après le match contre Paris, l'entraîneur intérimaire de l'OM a insisté sur l'importance de la notion d'équipe : "Je vais raisonner en collectif. L'objectif c'est que les garçons prennent plaisir ensemble, travaillent ensemble, se serrent les coudes. La seule chose qui m'intéresse c'est l'équipe. Le trio au milieu de terrain est intéressant, mais j'ai d'autres solutions. Cuissance, Khaoui, Ntcham auront leur mot à dire aussi dans cette équipe".

Enfin, il a donné des nouvelles des blessés : "Les nouvelles pour Alvaro ? On sait le courage qu'il a, la valeur qu'il a pour l'équipe. On fera une IRM demain matin pour en savoir plus sur la situation de son genou."