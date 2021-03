"Je serai avec l'équipe jusqu'à dimanche"

L'Olympique de Marseille n'a pas le poids face à Lille ce mercredi soir. Dominé toute la partie, l'OM a craqué en fin de match face aux assauts répétés du leader de Ligue 1. Steve Mandanda a longtemps préservé le point du match nul mais n'a rien pu faire en fin de match face à Jonathan David. Un nouveau résultat négatif pour l'OM qui complique encore plus une éventuelle qualification européenne la saison prochaine. Après la rencontre, en conférence de presse, Nasser Larguet a affiché sa déception face à ce résultat.

"Oui je suis déçu, les joueurs ont fait des efforts énormes pour défendre. Nous sommes tombés sur une équipe qui n’est pas leader par hasard. Elle possède une colonne vertébrale très forte. Pour moi sur les quatre équipes devant, c’est la meilleure équipe. Elle a un style de jeu inculqué par Christophe Galtier qui est très intéressant. Les joueurs ont fait preuve de beaucoup de courage, de valeurs. Encaisser ces deux buts dans le temps additionnel, c’est vraiment frustrant", a expliqué Nasser Larguet.

"On ne peut pas incriminer tout le monde parce qu'on a fait des efforts et beaucoup puisé sur le plan physique mais il faut travailler l'approche de la surface car on n'a pas eu d'idée directrice, on n'a pas pesé sur l'adversaire. Je pense que la roue tournera parce que ces joueurs ont des qualités et je suis certain qu'il y a des points à prendre avec le nouveau coach. J'espère qu'avec l'arrivée du nouvel entraîneur et la trêve internationale qui arrive, il y aura la possibilité de remettre en selle cette équipe car il y a de la qualité", a ajouté l'entraîneur intérimaire de l'OM.

"La roue tournera"

Le responsable de la formation a rendu hommage à Steve Mandanda qui a réalisé un énorme match : "Je tire mon chapeau à Steve Mandanda. Il a fait beaucoup d’arrêts décisifs. Même sur le premier but, il en effectue un autre, mais il n’est pas protégé. On ne peut pas incriminer tout le monde, ils ont fait des efforts, ont puisé sur le plan physique. C’est ce qui fait que nous avons encaissé ces buts. Offensivement, c'est très pauvre, je suis d’accord. Il faut travailler sur cette approche des seize mètres. Nous n’avons pas eu d’idée directrice sur ce point, nous n’avons pas été présents et efficaces dans la zone de vérité".

Nasser Larguet est revenu sur sa situation et a confirmé qu'il dirigera bien le prochain match en Coupe de France, niant un départ en fin de saison : "Il y a encore des matches et des points à prendre. Il faut garder la tête haute, compte tenu de tous les efforts fournis ces derniers temps. On a retrouvé des valeurs collectives. La roue tournera. On savait qu’on était là par intérim. J’espère qu’avec l’arrivée du nouvel entraîneur (Jorge Sampaoli), cette équipe va être remise en selle".

"Le nouvel entraîneur respecte les consignes sanitaires et les sept jours d’isolement qu’il doit observer avant de reprendre. Ils s’achèveront probablement lundi. Je serai avec l’équipe jusqu’à dimanche (16e de finale de coupe de France face à Canet). Il n’y a pas eu d’échange encore avec Jorge Sampaoli mais ça va être envisagé. Depuis que je suis avec l’équipe, c’est gratifiant. Il n’y a pas que Caen. Beaucoup de clubs sont demandeurs. Aujourd’hui, je suis sous contrat à l’OM. Nous avons beaucoup de chantiers à travailler. Il n’y a pas de départ pour Caen", a conclu Nasser Larguet.