Les South Winners s'emportent à l'encontre de Clément Turpin

À Marseille, la défaite concédée en milieu de semaine sur la pelouse du Stade Rennais (2-1) n'est toujours pas digérée. Depuis ce revers, de nombreuses voix s'élèvent pour pester contre l'arbitrage de Monsieur Turpin, à qui il est reproché d'avoir sanctionné Pape Gueye, auteur de l'ouverture du score, d'un carton rouge jugé trop sévère.

André Villas-Boas, l'entraîneur des Phocéens, s'était par exemple présenté très remonté face aux médias après la rencontre, frustré par ce coup de sifflet. Depuis, l'Olympique de Marseille a aussi communiqué sur Twitter, pointant du doigt le nombre de cartons reçus par les Olympiens ces dernières saisons.

Clément Turpin visé par les South Winners

Ce samedi, c'est au tour des South Winners d'exprimer leur mécontentement. Via un communiqué, le groupe de supporters marseillais demande tout simplement que Clément Turpin arrête de diriger une rencontre de l'OM, accusant l'arbitre d'être un inconditionnel de l'OL, club situé dans sa région natale. Des accusations graves.

"L’heure est grave et nous appelons à l’union sacrée de toutes les forces vives de l’OM. Il est impératif de prendre pleinement conscience de ce qui s’est passé à l’occasion du match contre le Stade Rennais par la volonté et l’incompétence d’un seul homme, coutumier du fait et faisant montre d’une arrogance et d’une suffisance insupportable. Sans crise de paranoïa aiguë, nous avons clairement compris que notre présence dans le haut du classement contrariait les desseins de certaines personnes œuvrant dans l’ombre, la machine anti-OM est bien lancée compte tenu de la concurrence certaine que nous incarnons", écrivent les South Winners, très remontés, avant d'en remettre une couche.

"Être arbitre professionnel de la pseudo élite française et internationale induit notamment une totale impartialité, ce que vous semblez totalement ignorer puisque vous la piétinez allégrement chaque fois que vous êtes au sifflet pour un match de l’OM. (…) C’est à se demander si nous n'œuvrez pas, sans même vous cacher, pour le club professionnel de votre région et son président tirant depuis bien trop longtemps les ficelles de l’élite du football professionnel français. (…) Nous ne voulons plus de Clément Turpin pour diriger de près ou de loin, les matchs de L’OM", expliquent ensuite les supporters olympiens. Voilà qui ne devrait pas permettre de faire retomber les tensions. Bien au contraire.