Longoria ouvre la porte Ã  des dÃ©parts cet hiver

Pablo Longoria va vivre son deuxième mercato à la tête de l'Olympique de Marseille. Mais contrairement au premier, l'Espagnol a cette fois-ci eu le temps de préparer cette fenêtre des transferts et sait de quoi les Phocéens ont besoin pour la seconde partie de saison. Toutefois, avec les difficultés financières actuelles, Pablo Longoria sait que l'OM ne pourra pas refuser certaines offres pour ses joueurs. Dans un entretien accordé à 'La Provence', le directeur du football de l'OM a confessé qu'une vente n'est pas à exclure pour des joueurs ayant de la valeur comme Caleta Car ou Kamara.

"Nous sommes dans un moment très difficiles sur le plan financier. Ce n'est pas seulement lié à l'OM. il y a le problème des recettes de billetterie, surtout dans un club comme l'OM et dans une ville comme Marseille, où tu dépends beaucoup des supporters. Pour le mercato d'hiver, c'est un marché d'opportunité, plus difficile que celui d'été. Il faut s'adapter à la situation économique globale et trouver la meilleure façon de faire des opérations", a justifié Pablo Longoria.

"Si des joueurs sont attractifs, tu dois être prêt à les remplacer. Mais je considère la vente des joueurs comme une façon de rétablir le bilan et une opportunité pour améliorer le club dans le futur. L'ambition de vendre est financière, mais il faut aussi considérer le projet dans son ensemble. On doit chercher à équilibrer le bilan et utiliser la vente d'un joueur pour créer un mécanisme interne et réinvestir l'argent pour étoffer son effectif", a ajouté l'ancien de Valence.

"Travailler ensemble entre clubs pour trouver des solutions"

Pablo Longoria a confirmé qu'il est toujours à la recherche d'un latéral droit si une opportunité intéressante se présente : "On a cherché un latéral droit dans les derniers jours du mercato, on a continué depuis à travailler pour trouver des alternatives avec des joueurs réalistes. Nous sommes ambitieux et l'ambition nous pousse à améliorer l'équipe, mais dans un contexte particulier, celui du mercato d'hiver, qui est un marché d'opportunités."

Le directeur du football de l'OM a laissé sous-entendre que l'enveloppe pour recruter serait mince : "Je suis surpris en tant qu'Espagnol ou Italien, je suis un mélange des deux. J'aime beaucoup le mot enveloppe. On dirait qu'on met tout ensemble. Je crois que la façon de faire dans le foot moderne est plus globale. Tu dois chercher le salaire, le prix du transfert, comment est-ce que tu vas payer le transfert, quelle formule de transfert... Il faut inventer des opérations, être créatif. Pour le mercato d'hiver, il faut être imaginatif. Tous les clubs ont le même problème : les difficultés financières. On doit travailler ensemble entre clubs pour trouver des solutions".

Au moment d'évoquer l'avenir de Thauvin, Pablo Longoria a envoyé un message global sur les prolongations de contrat : "C'est une bonne question. Le moment de la prolongation est toujours une situation où tu dois trouver l'équilibre entre tous les acteurs. C'est pareil pour d'autres joueurs qui sont dans cette situation. On a commencé à parler avec eux et leurs agents. On doit être préparés à différents scénarios. Prolonger des contrats dans cette situation d'incertitude est très difficile pour les clubs. Tous les joueurs attendent de voir la réalité du marché. Personne ne sait ce que sera la prochaine saison, si on continue avec ou sans public... Ces questions ne nous font plus analyser une prolongation de contrat comme on le faisait en 2018. On doit s'adapter à la situation."