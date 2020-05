Lucho González se souvient du "patron" Didier Deschamps

Évoluant aujourd'hui du côté du Club Athletico Paranaense, au Brésil, Lucho González est resté très apprécié à Marseille.

Après avoir porté les couleurs de l'OM entre 2009 et 2012, l'élégant milieu de terrain a laissé de merveilleux souvenirs aux supporters du Stade Vélodrome, l'Argentin ayant participé au titre de champion de France remporté en 2010.

Un titre obtenu sous les ordres de Didier Deschamps, aujourd'hui sélectionneur des Bleus. Lequel réalisait un travail de qualité.

"Didier, c'était le patron, il montait son équipe"​

C'est en tout cas l'avis de Lucho González, qui dans une interview accordée à 'La Provence', a estimé que l'OM devait en immense partie ce titre au travail de Didier Deschamps.

"C'est lui qui a monté le groupe, qui a demandé les différents joueurs. Je me souviens qu'il m'a appelé, c'était en juin. J'étais en Argentine, il m'a dit qu'il avait un projet avec Marseille et qu'il avait besoin de moi. Je lui ai répondu que j'étais content à Porto mais que si les deux clubs étaient d'accord, je n'avais pas de problème pour venir à l'OM", s'est d'abord souvenu l'Argentin, avant d'en dire plus sur les circonstances de l'arrivée de Gabriel Heinze.

"Puis, quand on était en Suisse (à Évian, ndlr) avec le groupe pour le stage d'été, il m'a dit qu'il allait me faire un petit cadeau. Il m'a appelé pour me prévenir des discussions pour le transfert de "Gaby" Heinze. Didier, c'était le patron, il montait son équipe", a-t-il ajouté.

Depuis, Didier Deschamps n'a pas vraiment changé de méthode, lui qui est parfois critiqué pour monter ses équipes en choisissant ses joueurs en fonction de critères non uniquement basés sur leurs qualités.