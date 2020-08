"Si la Ligue décide que l'on doit jouer face à Brest, on jouera"

Touché par le Covid-19 la semaine dernière, Steve Mandanda a repris l'entraînement cette semaine et va selon toute vraisemblance honorer sa place de titulaire dimanche soir face au Stade Brestois. Du moins, si la rencontre a bien lieu. En effet, l'OM a plusieurs joueurs contaminés dans son effectif et en cas de nouvelles contaminations, la LFP pourrait décider le report de la rencontre. En conférence de presse, Steve Mandanda a rassuré sur son état de santé et a commenté la décision de la LFP de maintenir la rencontre malgré quatre cas de Covid-19 à l'OM.

"J'ai repris mardi et je me sens très bien, tant mieux pour moi. Pendant une semaine je n'ai rien pu faire car on doit faire attention au moindre effort. J'ai pris mon mal en patience et j'ai attendu le feu vert des médecins. On a envie de jouer car cela nous manque. On est préparé à toute éventualité. On est conditionné à jouer. Enfin, on n'est pas décisionnaire et on s'adapte aux décisions de la Ligue. Si la Ligue décide que l'on doit jouer, on jouera et on fera tout pour gagner. Les conditions sont les mêmes pour tout le monde. On le sait et on va là-bas pour prendre les trois points", a expliqué le portier de l'OM.

"On n'a pas le choix. Cela perturbe le championnat mais cela touche tout le monde. On doit s'adapter pour, on s'est préparé pour ça. On sait que la situation est difficile et délicate pour tout le monde. C'est un calendrier qui démarre fort. Le mieux c'est de bien commencer et de gagner un maximum de matchs. Mais il ne faut pas se mettre trop de pression. On a un mois chargé avec de belles affiches. Il faudra prendre maximum de points et si ce n'est pas le cas il restera d'autres matchs", a ajouté l'international français.

Steve Mandanda a affiché ses ambitions pour la saison à venir : "On a hâte de débuter le championnat. On ne sait pas comment cela va être de jouer dans un stade vide, ni comment on sera physiquement. Le groupe est prêt et a hâte de débuter. J'ai hâte, j'espère et on va tout faire pour être à nouveau champion de France. On sait que l'on n'est pas favori mais Marseille se doit d'être ambitieux. Ma prolongation de contrat ? Je suis content d'être là et de continuer l'aventure. C'est un honneur et un énorme plaisir de continuer avec le club".

Enfin, le gardien de l'OM a évoqué la présence des supporters dans les stades et la jauge de 5 000 supporters : "Ce n'est pas nuisible mais on préférerait jouer devant un stade plein. C'est la situation qui veut cela. C'est une période compliquée et très délicate. On essaye de sécuriser tout le monde pour que la vie se passe mieux. Il faut faire attention à soi et aux autres. C'est le seul moyen d'avoir une situation normale. La situation sanitaire demande des précautions et on doit faire avec même si on préférerait jouer dans un stade plein. On s'adapte. Faîtes attention à vous car le virus est présent".