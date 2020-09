McCourt et Longoria justifient le recrutement de Luis Henrique

L'Olympique de Marseille a enregistré l'arrivée de sa quatrième recrue ce vendredi. Les Phocéens tiennent enfin leur attaquant de pointe, tant désiré par André Villas-Boas et par la direction du club, en la personne de Luis Henrique. Le jeune attaquant brésilien, qualifié de "pépite" par son nouvel entraîneur après le match contre Lille va nourrir de grandes attentes dans les prochaines semaines. Dans un communiqué du club, Pablo Longoria, directeur du football de l'OM, a justifié le recrutement du Brésilien.

"Luis Henrique est un joueur de grand talent et d’avenir. Il a des capacités physiques importantes, une bonne qualité de dribbles, une grande percussion. Ce sont des qualités importantes dans le football aujourd’hui et des caractéristiques appréciées dans notre effectif. Il a beaucoup de talents, il est titulaire dans une équipe de première division brésilienne avec beaucoup de pression. Il va nous amener des choses intéressantes avec ses caractéristiques" , a expliqué l'Espagnol.

Luis Henrique ne devrait pas jouer contre Metz

C’est un joueur prometteur. Il peut occuper toutes les positions offensives. Je ne suis pas fermé sur les postes, surtout à son âge. Pour les jeunes joueurs, il est important de comprendre que l’on peut changer de position, surtout en attaque. Il peut jouer partout devant. Il a joué ailier avec les U20 de Botafogo puis attaquant avec l’équipe première de Botafogo. Dans les deux dernières années, il a joué à tous les postes offensifs. On est impatient de le voir car avec ses caractéristiques, c’est un joueur passionné qui peut transmettre des émotions ", a conclu Pablo Longoria.

Frank McCourt a également approuvé ce recrutement et en a profité pour aborder la stratégie récente du club : " Depuis que j’ai racheté l’OM il y a 4 ans, j’essaie de développer une vision conjuguant développement footballistique, économique et en termes d’impact sociétal au service des Marseillais. Aujourd’hui est un moment très spécial pour moi avec, au même moment, le recrutement d’un important talent brésilien pour renforcer l’équipe sur le terrain et le lancement d’un partenariat inédit dans l’univers de la musique pour promouvoir les talents artistiques marseillais (OM Records, nldr). C’est exactement pour cela que je suis venu à Marseille et que je vais continuer à consacrer mon énergie au club et à la ville avec la superbe équipe qui m’entoure ".

Jeudi, en conférence de presse, André Villas-Boas s'était également montré heureux de pouvoir compter sur le Brésilien : "C'est peut-être un peu trop tôt pour qu'il s'entraîne demain, il vaut mieux le laisser récupérer du voyage. Il commencera l'entraînement avec le groupe la semaine prochaine afin de voir à quel niveau de forme il se situe. Je suis très content de le voir ici. C'est un attaquant formé comme ailier mais on pense qu'il a les qualités pour jouer numéro 9. Je veux regarder les notions qu'il a encore besoin d'apprendre. Je ne pense pas qu'il y aura d'autres renforts sauf s'il y a des sorties ".