Grâce au duo Thauvin-Benedetto, les Marseillais enchaînent une sixième victoire de suite

Depuis mercredi et sa cinquième défaite en six matches, l’Olympique de Marseille a officiellement fait ses adieux à la Ligue des Champions. En prenant la dernière place de son groupe, l’OM ne jouera même pas la Ligue Europa et pourra mettre toutes ses forces dans le championnat. Car oui, à la différence de la C1, les Marseillais sont très bien partis dans cette saison de Ligue 1 et peuvent très clairement espérer une nouvelle qualification européenne et plus d’ici la fin de la saison.

Malgré leurs deux matches de retard à cause du Covid-19 (Lens et Nice), les Marseillais sont bien dans la course au fauteuil de leader. Leur victoire, ce samedi après-midi, contre l'AS Monaco (2-1) ne leur permet pas de reprendre la première place mais ils mettent la pression sur leurs principaux concurrents surtout que l’OL se déplace sur la pelouse du PSG, dimanche soir.

Sans Dimitri Payet, suspendu, André Villas-Boas, lui aussi en tribunes, a fait le choix du losange pour forcer Monaco à écarter. Même dans ses plus beaux rêves, l’entraîneur marseillais n’avait sûrement pas rêvé un tel début de match. Après seulement quatre minutes de jeu, Benedetto a trouvé Thauvin sur son centre pour une ouverture du score rapide.

Deux tirs cadrés, deux buts

L’Argentin est beaucoup mieux dans le jeu ces dernières semaines et ça se sent. Son duo avec l’international français fonctionne bien et affiche une certaine complicité. Ce n’est d’ailleurs pas à un hasard si au quart d’heure de jeu, Thauvin a rendu la pareille à son compère d’attaque avec un centre déposé. En seulement quinze minutes et deux tirs cadrés, l’OM avait fait le plus dur.

Sonné, Monaco a été fortement gêné par le pressing adverse et n’a pas eu les munitions pour trouver Kevin Volland et Wissam Ben Yedder. Sur une combinaison sur un coup-franc puissant, Benoit Badiashile a bien poussé Mandanda à la parade (33eme) mais les Monégasques n’ont pas eu grand-chose à se mettre sous la dent.

Le retour des vestiaires a été bénéfique pour les hommes de Niko Kovac. L’OM cherchant surtout à avoir une bonne assise défensive après avoir fait le break, le club de la Principauté a été plus souvent aux abords du but marseillais. Mais toujours sans se montrer plus dangereux que ça.

Mais, à force de reculer, Marseille a dû se résoudre à se faire peur dans les dix dernières minutes. Il faut dire que l’intervention dangereuse de Thauvin pour un pied haut sur Ben Yedder a complètement relancé ce match qui semblait plié. L’attaquant des Bleus ne s’est pas fait prier pour garder espoirs. Mais, qu’on le veuille ou pas, cet OM a cette maîtrise qu’il n’avait pas en Ligue des Champions. Et en championnat, ça suffit largement pour se hisser provisoirement à la deuxième place, après une sixième victoire de suite !