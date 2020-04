Morel, le joueur le plus sous-coté de la décennie pour Mandanda

Si vous êtes actif sur les réseaux sociaux, vous avez certainement vu passer le tournoi du "Phocéen de la décennie" organisé par nos confrères du média homonyme. L’objectif ? Récompenser le meilleur joueur de l’Olympique de Marseille entre 2010 et 2020, et Steve Mandanda a logiquement remporté le trophée.

La partie était pourtant disputée avec un joli dernier carré composé du gardien marseillais, donc, mais aussi d’André-Pierre Gignac, Florian Thauvin et Dimitri Payet. Mais ne parlons pas des valeurs sûres, plutôt de ceux qui n’ont pas eu la chance d’être intégrés au tournoi.

De son côté, Mandanda ne les a pas oubliés. Alors, lorsque nos confrères ont demandé au champion du monde qui était le joueur marseillais le plus sous-coté de ces dix dernières années, le dernier rempart a rendu hommage à l’un de ses anciens défenseurs : Jérémy Morel, aujourd’hui à Rennes.

"Le sous-coté de la décennie ? Là tout de suite, il y en a un qui me vient à l'esprit parce que je sais qu'il a eu une année difficile, qu'il a morflé avec les supporters et pour moi il ne le méritait pas : c'est Jérémy Morel. Pour nous c'était un soldat, quelqu'un de fiable pour l'équipe et qui répondait toujours présent et performant quand le coach faisait appel à lui. J'en oublie peut-être mais si je dois en citer un c'est lui", a estimé Mandanda. D’accord avec le Phocéen de la décennie ?