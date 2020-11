L’OM et ses tauliers se déchainent

Pitoyable en Ligue des Champions, où il n’a toujours pas inscrit le moindre point ni but, l’OM continue de grappiller des points en Ligue 1. Ce samedi, les Phocéens ont laminé le FC Nantes au Vélodrome (3-1). Une vraie démonstration de force, qui fut la conséquence d’une brillante prestation collective mais aussi du réveil des individualités olympiennes.

Les cadres marseillais (enfin) au rendez-vous

Très décriées ces dernières semaines, et à juste titre d’ailleurs, les stars marseillaises se sont donnés le mot pour signer la plus belle des réactions lors de ce match. Elles ont été conquérantes, fringantes et surtout efficaces dans le dernier geste. Quand c’est le cas, il y a peu de défenses qui peuvent leur résister en France et celle du FC Nantes s’est logiquement effondrée.

C’est Florian Thauvin qui avait été le premier à faire mouche dans cette partie. Au bout de deux minutes de jeu seulement, le champion du monde a converti d’une lumineuse touche une passe en profondeur de Valentin Rongier. Même si l’arrière-garde nantaise est à blâmer sur ce coup, l’action illustre le sens du but retrouvé par l’ailier olympien.

Avec une entame de match aussi favorable, l’OM a évolué avec beaucoup de confiance et a surtout pu profiter des espaces laissés par leurs opposants. Ils ont imposé leur mainmise sur les débats jusqu’à réussir à assurer le break. Et c’est Dimitri Payet, qui s’est retrouvé à la finition de ce second but. Sans réalisation réussie depuis le choc contre l’OL (4 octobre), le Réunionnais a renoué avec ses bonnes habitudes en convertissant d’un excellent plat du pied un service de Michael Cuisance (35e, 2-0).

Benedetto rend hommage à Maradona

Même s’il restait toute une mi-temps à jouer, on voyait mal comment Nantes allait pouvoir revenir dans ce match. L’écart de niveau mais aussi le contraste dans les intentions de chaque camp était trop flagrant pour croire en un renversement de vapeur. Les hommes de Christian Gourcuff ont fini par abdiquer définitivement à la 60e, suite à un troisième but signé Dario Benedetto.

Il a fallu un pénalty à l’attaquant argentin pour pouvoir enfin débloquer son compteur cette saison. Mais, peu importe, « Pipa » était très content de pouvoir vaincre le signe indien. Et le faire un soir où l’on rendait hommage à son illustre compatriote Diego Maradona était un autre motif de satisfaction. Après avoir transformé son essai, l’ancien de Boca n’a d’ailleurs pas manqué de pointer le visage d’El Pibe Del Oro, affiché dans les tribunes.

Marseille s’est donc baladé dans cette partie et le seul bémol aura été le but de 3-1 encaissé à la 73e et qui empêche Steve Mandanda de réaliser un clean sheet. Le gardien international s’est fait surprendre par une jolie volée de Ludovic Blas. La seule mauvaise note de la soirée qui n’altérera cependant pas la joie des Olympiens après cette belle copie. Les hommes de Villas-Boas ont toutes les raisons de jubiler, surtout qu’ils remontent sur le podium du classement. Il ne faudrait cependant pas trop le faire, vu qu’un déplacement périlleux et importantissime à l’Olympiakos les attend en Ligue des Champions mardi prochain.