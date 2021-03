Les premiers mots de Jorge Sampaoli

À la veille de son premier match à la tête de l'OM, face à Rennes (coup d'envoi à 19h00), Jorge Sampaoli a été officiellement présente à la presse ce mardi. Le coach argentin a expliqué son projet et ses ambitions pour l'OM.

Pourquoi avoir choisi l'OM ? "J'ai choisi l'OM pour de nombreuses raisons. C'est un club que je connais depuis longtemps. J'ai choisi l'OM pour la culture de la vie, la culture des gens. Concernant le groupe, on a commencé à évaluer le groupe à court terme pour prendre des décisions à moyen et à long terme."

Va-t-il changer le style de jeu de l'OM ? "On va commencer à travailler très vite pour changer la dynamique actuelle qui n'est pas bonne. Oui c'est mon souhait de mette en place une philosophie de jeu. On a commencé à proposer des outils pour sortir de ce moment difficile."

Prépare-t-il déjà le prochain mercato ? "Ca relève du moyen terme. Tout d'abord on s'attelle au travail de diagnostic de l'équipe pour bien finir le championnat. Après, à moyen terme nous allons travailler avec le président et on saura où recruter mais dans un premier temps, il s'agit de faire progresser l'équipe rapidement."

Son style de jeu sera-t-il offensif ? "L'idée est d'arriver à cela. Nous devons convaincre le groupe que nous devons être compétitifs dans tous les domaines en s'impliquant. Certains joueurs s'adapteront vite, d'autres prendront un petit peu de temps et certains ne s'adapteront pas. Le but du staff est de séduire dans un premier temps."

Est-ce un choix risqué de rejoindre l'OM alors qu'il ne connaît pas la Ligue 1 et ne parle pas français ? "C'est un défi pour moi, ce n'est pas un risque. Mon apprentissage de la langue n'est pas un obstacle à court terme. L'essentiel est de mettre en place un langage commun footballistique."

Va-t-il s'inspirer de Bielsa qui avait créé un lien fort avec les supporters ? "Bielsa, pour beaucoup d'entraîneurs, est une référence et pour moi particulièrement. Je me sens proche de lui idéologiquement dans le jeu mais je ne cherche pas à lui ressembler. Je viens pour un projet ancré sur le moment présent. Ça ne m'intéresse pas qu'on se souvienne de moi à long terme je suis là pour changer la dynamique et donner du plaisir aux gens à court terme."

L'OM peut-il concurrencer le PSG ? "Oui, au-delà du présent je suis ici pour ça. Je n'ignore pas la réalité, je connais la différence avec les équipes qui sont en haut de tableau. Nous sommes tous désireux pour changer les choses au niveau structurel."

Est-il toujours un entraîneur rebelle ? "Oui, cette notion de rébellion on va essayer de l'utiliser pour sortir de la situation actuelle. J'ai souvent été face à ce type de situation. Je compte montrer ma sincérité de mon envie de faire changer les choses. Je compte faire ressentir aux joueurs ma philosophie et faire sentir aux joueurs ce que les supporters peuvent ressentir avec ce maillot. Savourer le jeu, la victoire et gagner pour le maillot."

Est-il inquiet par la mauvaise passe de l'OM ? "Dans un moment difficile, une crise peut donner lieu à une rupture. Or, ce qu'il nous faut c'est de nous rassembler, nous unir. Nous devons corriger ce qui ne va pas et ne pas nous désunir. Il ne faut pas qu'il y ait de ruptures entre la direction et les supporters."

Va-t-il faire des changements importants pour le match de mercredi face à Rennes ? "Nous sommes en train d'analyser les possibilités de changements. Si mathématiquement on a la possibilité de se qualifier en Europe, on fera tout pour y parvenir."

Quel sera son schéma tactique ? Va-t-il jouer avec une défense à 5 comportant trois défenseurs centraux ? "Le schéma de jeu sera lié aux adversaires selon les possibilités qui s'offriront à nous. Le schéma technique dépendra des caractéristiques de chaque joueur. Je veux mettre les joueurs dans les positions où ils se sentent le mieux."