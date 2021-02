Ntcham : "Je suis de Paris donc forcément j'ai supporté le PSG"

Son sourire au moment de la question d’un journaliste voulait tout dire. Oui, en rejoignant l’Olympique de Marseille, Olivier Ntcham savait pertinemment qu’il serait interrogé sur ses racines parisiennes, lui le natif de Longjumeau dans l’Essonne.

"J'avais dit ça en 2017 quand on avait joué en Ligue des champions contre le PSG avec le Celtic. J'étais supporter de cette équipe (PSG, ndlr) étant petit. C'est très proche d'être un rêve pour moi et ma famille."

Son passif de supporter du PSG peut-il lui jouer des tours alors que son aventure à l’OM vient seulement de commencer. Par le passé, Anthony Mounié avait dû faire une croix sur un contrat à Saint-Etienne, les supporters stéphanois lui reprochant sa formation à l’OL. Mais Ntcham est droit dans ses bottes et assume.

"Je suis un compétiteur, affirme-t-il. Je suis de Paris donc forcément j'ai supporté le club de ma ville. Aujourd'hui, s'il y a un Paris-Marseille, il n'y a pas de supporter sur le terrain. Ce sont des adversaires, c'est la guerre, je n'ai pas le temps de parler avec qui que soit malgré que ce soit des gens avec qui j'ai grandi, et avec qui j'ai fait des compétitions. On se connaît et ils savent que c'est ma mentalité."

Assurant avoir reçu de nombreux messages de bienvenue de la part des supporters marseillais, le milieu de terrain qui fêtait ce mardi ses 25 ans est pleinement focalisé sur le projet malgré un prêt de six mois avec une option d’achat non-obligatoire. D’ailleurs, malgré ses racines parisiennes et la crise actuelle sur la Canebière, Olivier Ntcham n’a pas hésité une seule seconde à répondre favorablement à l’appel des dirigeants de l’OM.

"En aucun cas, je n'ai douté de venir ici. Que la situation soit bonne ou mauvaise, c'est Marseille, ça ne se refuse pas. C'est comme quand le Barça ou le Real t'appelle, ça ne se refuse pas. Moi en tant que français, c'est Marseille. Je ne peux dire non à Marseille pour rester en Ecosse, par exemple."

Les supporters du Celtic Glasgow apprécieront après les quatre saisons passées au club…