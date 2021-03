Payan : "Si McCourt ne tient pas ses promesses, il finira avec du goudron et des plumes"

Frank McCourt est en pleine reconquête du public marseillais. Le propriétaire américain de l'OM a rencontré les supporters, le maire de Marseille, les médias et pour tous ses intervenants le message a été rempli d'ambitions. Frank McCourt, qui a nommé Pablo Longoria au poste de président et Jorge Sampaoli au poste d'entraîneur, a notamment parlé de remporter la Ligue des champions. Mais entre la parole et les actes, il y a un monde. Dans une interview accordée à 'So Foot', Benoît Payan, maire de Marseille, est revenu sur sa discussion avec Frank McCourt.

"J'ai été rassuré. C'était vraiment le moment pour qu'il vienne et qu'il prenne des décisions pour éteindre l'incendie. En tant qu'actionnaire et en tant que propriétaire de l'OM, il fallait arrêter l'hémorragie et l'incendie allumé quelques semaines plus tôt. Le feu couvait depuis trop longtemps déjà. Il a nommé Pablo Longoria à la tête du club, il a annulé les mises en demeure adressées aux groupes de supporters, je crois que c'était le minimum pour faire redescendre la pression et que les gens puissent se retrouver autour d’une table", a avoué le maire de Marseille.

"Maintenant, il lui appartient, puisqu'il a réaffirmé sa volonté d'être propriétaire de l'OM, de mettre les moyens pour redéfinir un projet sportif. Il doit le faire avec son staff et avec les supporters. Les Marseillais sont comme Saint Thomas, ils ne croient que ce qu'ils voient. Avec la nomination de Pablo Longoria à la tête du club et de Jorge Sampaoli à la tête de l'équipe, il n'y a plus de revolver sur la table, la situation est apaisée. Maintenant, la balle est dans le camp de McCourt pour continuer à avancer des solutions", a ajouté Benoît Payan.

Le maire de Marseille a mis la pression sur Frank McCourt concernant ses récentes promesses : "Marseille est une ville qui a gagné la C1, et je ne me résous pas à ce que l'on devienne une ville de Ligue 2. Quand on a déjà gagné la Ligue des champions, on doit se fixer des objectifs élevés, et c'est ce que je lui ai demandé. On se doute qu'il ne va pas gagner la C1 dans un an ou deux ans, mais il faut se fixer des ambitions sportives si l’on veut réussir. C'est vrai que nous ne sommes pas le Paris Saint-Germain, mais je ne crois pas que le football soit une addition d'investissements ni une science exacte. Frank McCourt sait qu’il doit investir beaucoup d'argent pour répondre à l'objectif qu'il s'est fixé. Et il m’a vraiment dit qu'il était venu pour gagner la Ligue des champions. Après, je ne m'immiscerai pas davantage dans la politique sportive du club".

"Il m'a fait plein de belles déclarations sur l'OM, maintenant j'attends des actes. Devant moi, il s'est engagé à être plus présent. Ce n'est pas possible qu'il soit propriétaire du club et aussi peu souvent à Marseille. Il doit rencontrer régulièrement les supporters, les dirigeants et les joueurs. Je lui ai demandé de venir plusieurs fois par an pour sentir la ville, sinon ça ne marchera pas. McCourt peut-il aider l'OM à renouer avec son passé glorieux ? Je l'espère pour lui ou alors c'est à se demander ce qu'il fait là. Il ne peut pas raconter qu'il ne vend pas le club, qu'il est attaché à la ville, qu'il a envie que ce club réussisse sans investir. Si Frank McCourt ne tient pas ses promesses, il finira avec du goudron et des plumes !", confié Benoît Payan.

En revanche, le maire de Marseille entend discuter du stade Vélodrome dans un avenir proche et les discussions ne seront pas si simples : "McCourt est satisfait des conditions actuelles pour le stade Vélodrome ? Eh oui, mais il va devoir discuter avec moi, et on va discuter serré. Car actuellement, ce sont les Marseillais qui passent à la caisse, et ça ne me convient pas. Évidemment que pour Frank McCourt, la convention actuelle est formidable, ils ont le beurre et l'argent du beurre, mais ça, avec moi, ça ne marche plus. Je veux revoir tout cela très prochainement".