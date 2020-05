Payet a tenu sa promesse

"L'an prochain, je serai là pour faire une meilleure saison que cette année et atteindre enfin l'objectif qu'on s'est fixé." Il y a tout pile un an, au sortir d'une saison compliquée, Dimitri Payet promettait de rester à l'OM pour y réaliser une meilleure saison.

Un an plus tard, l'international tricolore a sans conteste été l'un des principaux artisans de la qualification olympienne en Ligue des champions. Il a tenu à rappeler qu'il avait tenu cette promesse en republiant sur son compte Twitter la citation datant de mai 2019, accompagnée du simple commentaire "DONE" (fait en VF).

Au terme d'une saison tronquée en raison de la pandémie de coronavirus, les hommes d'André Villas-Boas ont en effet terminé à la deuxième place de Ligue 1. Le joueur formé à Nantes a pour sa part inscrit neuf buts et délivré quatre passes décisives en 22 apparitions.

Depuis quelques jours, l'incertitude plane toutefois concernant les contours du club la saison prochaine, après le départ du directeur sportif Andoni Zubizarreta. En poste depuis seulement une saison, André Villas-Boas n'est pas certain non plus de rester, un dossier sur lequel le club a tenu à mettre les choses au clair.