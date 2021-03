Payet et Mandanda poussés vers la sortie

Après celle qui a visé la direction, une autre révolution pourrait avoir lieu à Marseille cette année. A l’issue de la saison en cours, les responsables phocéens, et en particulier Pablo Longoria, envisagent de céder plusieurs cadres au rendement déclinant.

Si l’on en croit ce que rapporte 'L’Équipe', le nouveau président olympien est déterminé à mettre fin au parcours au club de deux vieux briscards, en l’occurrence Dimitri Payet et Steve Mandanda. Pour lui, le duo n’incarne pas l’avenir de Marseille.

Mandanda est le joueur le plus ancien de l’effectif. Avec 582 rencontres, il est celui qui a disputé le plus de rencontres avec la formation phocéenne. Un vrai dinosaure et dont les prestations ont longtemps été irréprochables. Mais, depuis quelques temps, il dégage de moins en mois d’assurance, comme le prouve son impair contre le FC Nantes (1-1).

Concernant Payet, il a connu deux passages à Marseille. La saison dernière, il a été l’un des meilleurs joueurs de l’équipe. Cependant depuis la reprise du football, le Réunionnais a beaucoup de mal à retrouver son meilleur niveau. Il n’est plus que l’ombre du joueur qui faisait chavirer le Vélodrome.

Pour Longoria, changer ce n’est pas un problème

Longoria a intégré toutes ces données dans sa réflexion et c’est pourquoi il compte se débarrasser de ce tandem. Pour Payet, et conformément à ce qui avait été conclu l’été dernier, il est prévu qu’il intègre le club dans un autre rôle. A moins qu’il préfère aller poursuivre sa carrière de joueur ailleurs.

Mardi dernier, sur les ondes du 'RMC', Longoria s’était exprimé sur le mercato qui arrive. Il a indiqué que toutes les décisions seront prises en concertation avec le nouveau coach de l’équipe, Jorge Sampaoli : "Ce n’est pas un problème de changer des joueurs d’une saison à l’autre. On va avoir beaucoup d’informations et de conversations avec Sampaoli pour comprendre les situations de chaque joueur, a-t-il confié. Il (Sampaoli) a déjà beaucoup analysé l'équipe, on a analysé l'équipe ensemble. On comprend qu'il y a trois passages nécessaires : évaluer et analyser l'effectif et les joueurs, se construire un effectif pour la saison prochaine et la troisième chose c'est avoir un projet ambitieux pour l'avenir."