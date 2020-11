OM, au bon souvenir de Lucho Gonzalez

Mercredi soir, l'Olympique de Marseille retrouve la Ligue des champions avec la réception du FC Porto. L'occasion pour les Phocéens de prendre leurs premiers points dans la compétition, eux qui restent pour l'instant sur un terrible zéro pointé. Mais aussi l'occasion de recroiser la route de l'ancien milieu argentin Lucho Gonzalez.

À la veille de cet affrontement, celui qui a évolué dans les deux clubs s'est confié dans les colonnes de 'La Provence'. Revenant notamment sur une aventure marseillaise qui lui laisse aujourd'hui de beaux souvenirs. "Mon arrivée à Marseille a été importante, le coach Didier (Deschamps) aussi. Avant de commencer la saison, il m'a appelé pour me dire qu'il me voulait. C'est là que j'ai pris ma décision", a expliqué l'Argentin, qui était en quête d'un nouveau défi et qui n'a pas été déçu dans le sud de la France.

"Mon passage du Portugal à la France a été plus compliqué que mon arrivée à Porto, c'est vrai, parce que je ne parlais pas français et que je ne le comprenais pas. Et il y a ce qui est sans doute le pire moment de ma période marseillaise : ma blessure à la clavicule une ou deux semaines avant la reprise. Quand j'ai pu jouer, je n'étais pas à mon meilleur niveau. Je n'ai jamais regretté d'être venu à Marseille", a ensuite ajouté Lucho Gonzalez, toujours très apprécié des fidèles supporters olympiens.

"Mes meilleurs souvenirs ? Mon premier but à Montpellier, la victoire en Coupe de la Ligue (2010), notre premier titre avant d'être champions. Je ne les oublierai jamais. Je préfère garder en mémoire le meilleur, les amitiés. Quel bonheur d'avoir été dirigé par un coach comme Didier (Deschamps) qui a ensuite gagné la Coupe du monde".