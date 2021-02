OM-PSG, Pardo : "Je suis resté sur ma faim"

Battu au match aller au Parc des Princes, le PSG voulait prendre sa revanche en championnat contre l'Olympique de Marseille au Stade Vélodrome. Les Parisiens se sont imposés sans trembler grâce à des réalisations de Kylian Mbappé et Mauro Icardi en première période. Néanmoins, les joueurs de Mauricio Pochettino n'ont pas brillé outre mesure dans le jeu, ni même écrasé leur rival historique durant cette rencontre.

Dans une interview accordée à 'Le Parisien', Bernard Pardo, ancien joueur des deux clubs, est revenu sur le succès du club de la capitale lors du Classique : "Une victoire logique du PSG ? Pas totalement. Dans le camp marseillais, il peut y avoir une certaine frustration, même si, à ce niveau, une telle naïveté ne pardonne pas. Paris a su placer un contre express pour ouvrir le score et se mettre, ensuite, dans les meilleures dispositions pour le reste du match".

Je suis un peu resté sur ma faim. Si vous mettez Mbappé et Icardi à Marseille, le résultat est inversé. Paris possède des attaquants de tout premier plan, quand Marseille, en l'absence de Milik, n'a pas suffisamment pesé dans la surface. C'est toute la différence. Elle est de taille. Mais le PSG devra hausser son niveau de jeu pour ne pas s'exposer à des problèmes face à Barcelone en Ligue des champions. Les Catalans reviennent très fort et leurs stars sont en plein renouveau. Ce sont des paramètres à prendre en compte. Le Barça peut faire très mal à Paris", a ajouté Bernard Pardo.

L'ancien milieu de terrain du PSG a évoqué la course au titre et prévient le club de la capitale que ce ne sera pas une affaire aisée cette saison : "C'est sûr qu'il y a davantage de concurrence avec Lille, Lyon et même Monaco. Ces trois clubs s'appuient sur des effectifs de qualité et ils tiennent la cadence. En plus, l'OL n'a pas de coupe d'Europe. Paris va devoir être vigilant pour conserver son titre. Ils ne seront pas champions dans un fauteuil".

Bernard Pardo a évoqué le repositionnement de Marco Verratti. Placé en numéro 10 à l'arrivée de Mauricio Pochettino, l'Italien a encore évolué un peu plus haut que d'habitude sur le terrain en l'absence de Neymar, mais pour Pardo, Verratti est un joueur particulier : "Ce n'est ni un 6 ni un 10. Il s'agit d'un électron libre. Il est capable de distiller de très bons ballons. Techniquement, il est quand même au-dessus du lot et il n'est jamais avare de ses efforts".

Enfin, l'ancien international français a distribué les bons points de la rencontre : "À Marseille, j'ai bien aimé Kamara et Pape Gueye dans l'entre-jeu. Ils ont récupéré beaucoup de ballons et manifestent de l'audace dans leur football. À Paris, Kylian Mbappé n'est plus très loin de son meilleur niveau et Icardi demeure un sacré buteur. Il faut surtout souligner la présence sécurisante de Marquinhos, c'est l'élément stabilisateur".