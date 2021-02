OM - PSG, Pochettino : "Une prestation solide"

Le PSG a tenu son rang ce dimanche à l’occasion de son opposition contre l’OM. Au Vélodrome, et grâce à des buts signés Kylian Mbappé et Mauro Icardi, les Franciliens l’ont emporté 2-0. Après le match, Mauricio Pochettino n’a pas manqué de complimenter ses hommes. Le technicien argentin a aussi donné des nouvelles d’Angel Di Maria, sorti blessé en première période.

Quel regard portez-vous sur le match de Kylian Mbappé, qui a retrouvé l’aile gauche pendant plus d’une heure ?

Mauricio Pochettino : Je suis content de la prestation de Kylian comme je suis très content du match de toute l’équipe. C’était une prestation très solide. On a obtenu ce qu’on était venu chercher, à savoir la victoire, dans un derby dont on connait l’importance pour le club et les supporters.

Est-ce une bonne préparation pour Barcelone ?

Nous ne sommes concentrés que sur ce match. Nous n’avons pas pensé à préparer un match à venir. Marseille a ses points forts et ses qualités. On doit penses à nous-mêmes, au match à jouer, et ne pas penser à préparer un potentiel match dans quelques semaines.

Neymar était incertain et a réalisé une bonne entrée. Etait-il vraiment malade ?

Je vais répondre avec beaucoup de respect. Si le club a communiqué qu’il était malade, c’était en totale transparence. Il avait eu des vomissements. Il était vraiment malade. Il n’a joué que 30 minutes, parce qu’on pensait que c’était préférable ainsi. Il y a vraiment eu une volonté de transparence de la part du club.

« C’était beau le football avant le Covid » Avez-vous retrouvé l’atmosphère des Classicos que vous avez connus il y a une vingtaine d’années en tant que joueur ?

Non. Je ne retrouve pas beaucoup de choses du passé. Qu’est-ce que c’était beau le football avant le Covid ! Ça manque. Quand on regarde ailleurs, dans les autres championnats, on voit des classements chamboulés, des résultats surprises. Certains joueurs vont souffrir aussi. Un club comme Paris a besoin de ses supporters pour se sublimer et c’est vrai que ça manque d’avoir des supporters dans un stade.

Etes-vous confiant pour Angel Di Maria, qui est sorti blessé ?

Demain, le service médical fera passer des examens à Angel. Pour l’instant, le staff est assez confiant pour dire que ce n’est pas trop grave mais on doit attendre les examens pour connaitre la gravité exacte de la blessure.