Sampaoli : "Une victoire émotionnelle"

L’Olympique de Marseille a signé ce samedi son deuxième succès d’affilée en Ligue 1. Une première en 2021. A domicile, les Phocéens se sont défaits de Brest (3-1) au terme d’un match riche en suspense et qui a basculé vers la fin, avec des réalisations signées Florian Thauvin et Michael Cuisance.

Cette victoire à l’arraché a fait plaisir à Jorge Sampaoli, le coach de l’équipe. Ce dernier était content de voir ses troupes poursuivre leur redressement. Mais, il a surtout aimé l’attitude que les joueurs ont montré, avec ce refus de l’échec et la volonté de se battre les uns pour les autres jusqu’au bout. Au coup de sifflet final, c’est ce qu’il a cherché à relever en premier dans sa dissection d’après-match.

"Cette victoire c’est avec l’énergie et avec la volonté qu’on l’a cherchée et ça nous permet de travailler avec plus de sérénité. Ça a été une victoire plus émotionnelle que basée que sur le jeu, la tactique", a souligné le coach argentin en conférence de presse.

L’effusion de joie aperçue sur le but décisif de Thauvin témoigne de la solidarité qui anime désormais cette équipe. Sampaoli était content que ça soit l’international français qui a fait la différence : "Le but de Thauvin était très important pour nous. Flo Thauvin avait très envie de marquer ce soir et il est venu me le dédier pour mon anniversaire."

Le buteur marseillais a, lui aussi, exprimé sa satisfaction après avoir fait basculer le match du côté de son équipe. « C’est vrai qu’il y a eu une explosion de joie pour moi quand j’ai marqué ce but. J’ai vraiment à cœur de donner le maximum pour le club », a-t-il confié. Quand on lui a demandé pourquoi il est allé sauter dans les bras du coach, l’ancien bastiais a rétorqué : "La célébration est simple : souhaiter la bienvenue au coach et lui souhaiter un bon anniversaire."

Avec six points pris sur autant possibles, l’OM a parfaitement démarré l’ère Sampaoli. Dimitri Payet, l’un des éléments les plus anciens de l’effectif, y voit un parallèle avec ce que l’équipe a connu lors des premiers pas de Marcelo Bielsa. "Comme avec Buelsa, on a l'impression que ça peut basculer d'un côté comme de l'autre, tellement on donne, on ne calcule pas. Pour l'instant, ça bascule de notre côté, on va s'en réjouir", a-t-il souligné.