Tenu en échec par Amiens devant son public, l'Olympique de Marseille doit reprendre sa marche en avant à Montpellier samedi. Deuxième de Ligue 1, l'OM a vu Rennes revenir à six points, tandis que Lille compte sept points de retard et ne peut plus se permettre de perdre des points bêtes en route. En conférence de presse, Kevin Strootman a assuré que la confiance est de mise du côté des Phocéens et que l'objectif podium est plus que réalisable.

"On doit prendre six points sur nos derniers matchs à domicile, on en a perdu cinq. On doit retrouver la confiance pour gagner notre prochain match. Il n'y a pas de peur à l'OM. On a eu d'autres moments difficiles cette saison contre Paris ou Monaco. On a bien travaillé et on a fait les choses comme d'habitude. On a perdu un peu de confiance mais notre objectif reste de jouer la Ligue des champions. On n'a pas peur et il n'y a pas de tension. On doit en faire un peu plus pour gagner", a commenté le milieu de l'OM.

"Le plus important, c'est la santé"

"On doit d'abord jouer contre Montpellier. Paris a fait un très bon match. Paris a beaucoup de confiance, c'est normal mais nous devons d'abord prendre trois points contre Montpellier. La mauvaise passe défensive ? C'est quelque chose de général. Notre défense, c'est notre force cette année. Steve Mandanda, notre capitaine est très bien. Notre jeu en défense, c'est la responsabilité globale de toute l'équipe. Si on prend le but, on doit en faire plus avec le ballon. Thauvin est de retour et c'est un joueur très important pour nous. On a besoin de Flo car il nous donne plus de confiance", a ajouté le Néerlandais.

Kevin Strootman s'est exprimé sur l'expansion du Coronavirus et les matches à huis-clos : "On travaille de la même manière. Si on a doit jouer à huis clos ou pas c'est la même préparation. L'opinion des joueurs n'est pas importante sur le coronavirus. La santé des gens et l'avis des personnes en charge sont importants. C'est difficile de jouer au foot sans supporters car on joue pour eux. Sans eux on n'a rien. Mais la vie et la santé de tous est le plus important. Le huis clos ce n'est pas bon, j'ai déjà joué un match de Ligue des champions à huis clos à Moscou. Mais le plus important c'est la santé".

"Sur le terrain cela ne change rien mais dans les vestiaires on ne se serre plus la main. En dehors on ne fait plus sortie au restaurant ou pour le shopping. Mais sur le terrain cela ne change rien, avec ou sans supporters. On peut aussi être contaminé mais pour le moment rien ne change. On relativise toujours mais là plus. C'est difficile de répondre car c'est notre travail mais la santé reste le plus important. Si le président dit d'arrêter le championnat on doit respecter les règles. Si on est sur le terrain, on doit tout faire pour gagner le match", a conclu le milieu de l'OM.