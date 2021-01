Suivi par Sassuolo, Radonjic veut rester à Marseille

On connaissait Marseille comme l’une des portes d’entrée principales en Europe avec la Méditerranée mais il se pourrait bien qu’un nouveau pont se construise entre la cité phocéenne et l’Italie notamment du côté de Sassuolo.

L’été dernier, le club italien avait réussi à arracher Maxime Lopez à son club formateur avec un prêt avec option d’achat à 3 millions d’euros. Les premiers pas du milieu ont été convaincants même si l’ancien Espoir français est quelque peu rentré dans le rang depuis un mois.

Maxime Lopez après Pablo Longoria, nouveau « head of football » de l’OM et ancien recruteur du club italien, la connexion Marseille – Sassuolo fonctionne bien. D’après le 'Corrierre dello Sport', l’équipe de Zerbi aurait un nouveau joueur marseillais dans le viseur. Il s’agit de Nemanja Radonjic, l’ailier serbe.

Deux titularisations de suite

Arrivé sur la Canebière il y a deux saisons, l’ancien de l’Etoile Rouge (24 ans) n’a toujours pas réussi à s’imposer et n’a pratiquement pas été utilisé par André Villas Boas depuis le début de saison. De quoi le pousser à réfléchir à un départ pour gagner du temps de jeu ? Présent en conférence de presse, Radonjic n’en a pas fini avec les couleurs marseillaises.

"Je ne sais rien sur le sujet. On ne m'a rien dit. Les seules choses que je sais, c'est parce que je le lis sur internet, a-t-il avoué à deux jours du choc contre le PSG pour le Trophée des Champions. Je le répète je veux rester à l'OM jusqu'à l'été"

"Je ne sais pas du tout. Je n'ai aucun club qui m'a contacté. Je suis sûr de rester à l'OM jusqu'à l'été, après on verra"

"Ça a été un peu plus dur au début de saison, j'ai été blessé, je n'ai pas joué beaucoup donc je ne m'attendais pas du tout à débuter ces derniers matchs. Je suis heureux que le coach m'ait donné cette chance."

À lui désormais de rendre cette confiance à son entraîneur et à son club qui a déboursé plus de 10 millions d’euros et qui attend toujours de voir le vrai visage du Serbe.