Thauvin et Amavi vers une prolongation

L'Olympique de Marseille a de grandes décisions à prendre. Les Phocéens ont dix joueurs en fin de contrat à l'été 2021, sans compter la fin du prêt de Leonardo Balerdi. Si certains joueurs sont indésirables comme Kostas Mitroglou, que d'autres ne sont pas des priorités comme Yohann Pelé, où encore que les jeunes joueurs comme Florian Chabrolle et Christopher Rocchia auront une saison pour convaincre, d'autres seront rapidement fixés sur leur sort.

Quatre joueurs de l'Olympique de Marseille en fin de contrat en 2021 se détachent des autres : Florian Thauvin, Jordan Amavi, Maxime Lopez et Valère Germain. L'OM, qui a d'ores et déjà assuré l'avenir de Steve Mandanda et de Dimitri Payet au club durant l'été, va devoir se pencher sur ses cas au plus vite. Et selon les informations de L'Equipe, ils ne vont pas tous être logés à la même enseigne. Bien évidemment, la priorité de Marseille sera de prolonger Florian Thauvin.

Amavi, premier à prolonger ?

De retour de blessure après une saison blanche, Florian Thauvin est probablement l'un des plus beaux actifs présents dans l'effectif de l'OM. L'ailier français a déjà assuré qu'il souhaitait rester sur la Canebière cette saison et il est impensable pour l'OM de le voir partir gratuitement l'été prochain. Déjà en difficulté financière, Marseille vivrait très mal un départ de Thauvin sans la moindre indemnité. Selon L'Equipe, pour le moment, l'heure est aux discussions. Le clan Thauvin, conscient d'être en position de force, patiente tranquillement, tandis que le nouveau "head of football", Pablo Longoria, a pris la température et devrait entamer des négociations sérieuses dans les prochaines semaines.

Jordan Amavi est certainement celui étant le plus proche de renouveler son bail parmi les quatre joueurs. Critiqué en début de saison dernière, le latéral gauche devrait prolonger de deux saisons à l'Olympique de Marseille. Le salaire du défenseur ne pose pas problème à l'OM et les discussions avec Pablo Longoria sont déjà engagées. La volonté du joueur de rester à Marseille aiderait grandement les négociations. En revanche, il est peu probable de voir Maxime Lopez et Valère Germain prolonger leurs contrats.

Pour le premier, le produit de la formation phocéenne n'a reçu aucun signe de sa direction. Pas dans les plans d'André Villas-Boas, Maxime Lopez n'aurait pas été contre prolonger à l'OM. Remplaçant et loin dans la hiérarchie à son poste, le milieu de terrain doit sérieusement envisager un départ pour retrouver du temps de jeu. Enfin, en ce qui concerne Valère Germain, son salaire élevé l'empêche de partir cette saison, mais l'empêche également de prolonger. Il n'y a aucune chance que l'OM propose de nouveau un salaire si élevé à son attaquant, qui sera dans la rotation cette saison, et ce dernier devrait donc, selon toute vraisemblance, partir libre l'été prochain.