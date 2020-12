Thauvin rate sa Ligue des Champions, Passi explique

Avec Steve Mandanda, ils sont deux champions du monde au sein de l’effectif. Et avec Dimitri Payet, Kevin Strootman et autre Valère Germain, ils sont juste un peu plus à avoir déjà disputé la Ligue des Champions. Mais comme l’ensemble de ses coéquipiers, Florian Thauvin s’est manqué.

Dans les grandes largeurs ? Difficile à dire. Face à l’Olympiakos (0-1) lors du premier match, sa campagne aurait pu démarrer avec une passe décisive si Benedetto avait transformé, mais le sort en a décidé autrement. Puis, par la suite, l’international français s’est fait plus discret…

Lors du match retour face à l’Olympiakos (2-1), il a certes obtenu un penalty, mais le sauveur de l’OM ce soir-là s’appelait Dimitri Payet. Thauvin, lui, attire beaucoup le ballon mais le bonifie rarement. Comment l’expliquer, alors qu’il brille la plupart du temps en Ligue 1 ? Pour son ancien coach Franck Passi, cela a évidemment à voir avec sa blessure de la saison dernière.

"On dit souvent que si tu es blessé un an, alors il te faut un an pour revenir à ton niveau"

Car il ne faut pas oublier que la saison passée, Thauvin n’a presque pas joué. "On dit souvent que si tu es blessé un an, alors il te faut un an pour revenir à ton niveau", a rappelé l’ancien coach de Lille ou de l’OM dans L’Équipe.

"Il ne faut pas oublier que Florian a très peu joué de matchs du niveau de la Ligue des Champions avec l'OM jusque-là. Et à force de lui parler de ses performances dans cette compétition, il doit faire une forme de blocage", a conclu Passi dans le quotidien sportif.