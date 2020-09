"Une vraie satisfaction de marquer pour mon retour"

Handicapé par les blessures la saison dernière, Florian Thauvin a connu une saison quasiment blanche. L'international français a seulement eu l'occasion de jouer une rencontre de Ligue 1 et alors qu'il était sur le point de revenir à la compétition, la crise sanitaire a mis fin au championnat. Pour son retour à la compétition face à Brest ce dimanche soir, Florian Thauvin a porté l'Olympique de Marseille en marquant puis en délivrant deux passes décisives à Caleta-Car. Grand artisan du succès de l'OM, Florian Thauvin s'est dit soulagé en conférence de presse après la rencontre.

"Après une longue période d'absence, c'est toujours très compliqué, on se pose toujours beaucoup de questions. On ne sait jamais comment on va revenir. J'ai beaucoup travaillé et je me suis très bien senti. C'est une vraie satisfaction de marquer. C'est un geste que je maîtrise, que je travaille tous les jours à l'entraînement. J'ai un peu de réussite, la frappe est légèrement contrée. Cela fait plaisir de marquer tout de suite pour mon retour", a confessé Florian Thauvin.

"Retrouver mon meilleur niveau"

"J'ai beaucoup galéré, je le redis mais c'est la vérité. C'était quelque chose de très long pour moi, c'est la plus longue blessure de ma carrière. J'ai beaucoup travaillé pour revenir, il y a beaucoup de remise en question dans ces périodes-là. Ce qui est important pour moi, c'est de jouer au football, c'est ce que j'aime le plus. Aujourd'hui, je me sens bien, je ne ressens plus aucune douleur. Il y a encore du travail, je suis un attaquant et je veux toujours aider mon équipe. Je me suis très bien senti", a ajouté l'ailier de l'OM.

En fin de contrat en 2021, Florian Thauvin qui a confié vouloir rester cette saison, a botté en touche pour son avenir : "J'ai eu de très bonnes sensations. J'ai joué 90 minutes. Il faut encore que je travaille pour retrouver de l'explosivité sur les premiers mètres, pour éliminer pour vis-à-vis. Je suis à 70 %-80 % de mon niveau. Si on m'avait dit que j'allais revenir à ce niveau ; j'aurais signé tout de suite. Mon contrat ? Ce que je veux, c'est faire une grosse saison, revenir à mon meilleur niveau. Ensuite, on verra ce qui se passera".

Habitué à jouer au poste d'ailier droit depuis son arrivée à l'OM, l'international français a évoqué son positionnement, conscient qu'il pourrait être amené à dépanner dans l'axe : "On a déjà un très bon numéro 9, Benedetto. Je suis au service du collectif, du coach, je jouerai là où on me demandera de jouer. Mais ce n'est pas mon poste de prédilection (numéro 9). Le poste où je me sens le plus à l'aise c'est sur le côté droit, il est plus facile pour moi de rentrer sur mon pied gauche, de centrer".