Un dirigeant de Valence atomise Longoria, nouveau DS à Marseille

Dimanche, l’Olympique de Marseille a enfin mis fin au suspense en nommant Pablo Longoria au poste de "Head of Football", comprenez directeur sportif. Au début, les retours venus d’Espagne étaient ultra-positifs sur celui qui a quitté Valence en septembre dernier. Jusqu’à aujourd’hui.

Vicente Rodriguez, secrétaire technique du club espagnol, qui a donc travaillé avec Longoria pendant son passage, ne garde pas de bons souvenirs de son ancien collègue. Bien au contraire. Au point de le traiter de "lâche", qui l’aurait même "arnaqué" !

"Il n'a rien démontré à Valence car ce sont Mateu Alemany, l'ex-directeur général et Marcelino, l’ex-entraîneur, qui s'occupaient des transferts", a d’abord rappelé Rodriguez au micro de la 'Cadena Ser', avant d’employer des mots bien plus crus…

"Il m'a arnaqué et maltraité. Un jour, je l'ai attrapé et je lui ai dit que je ne voulais plus travailler avec lui. Il n'a pas osé en parler à Mateu. Ça montre quel genre de personne il est : un lâche et un menteur", a conclu Rodriguez, qui pourrait aussi avoir du mal à digérer le départ de son ancien collègue.