Villas-Boas et Longoria confirment viser un attaquant

L'Olympique de Marseille a présenté sa troisième recrue estivale ce mercredi en la personne de Yuto Nagatomo. Mais les dirigeants phocéens aimeraient en présenter une quatrième dans les semaines à venir, et ce serait un attaquant. En effet, depuis quelques jours, André-Villas Boas a clamé haut et fort qu'il aimerait compter sur un attaquant supplémentaire dans son effectif, lui qui ne compte pas sur Kostas Mitroglou et qui ne compte donc que Dario Benedetto et Valère Germain au poste de numéro neuf, ainsi que le jeune Aké.

Nul doute que l'entraîneur de l'Olympique de Marseille aimerait avoir une corde à son arc supplémentaire dans son effectif notamment pour pallier à d'éventuelles absences de Dario Benedetto sur blessure comme ce fut le cas la saison dernière. D'autant plus que le Portugais ne semble pas vouloir s'appuyer outre mesure sur Valère Germain. En conférence de presse, André Villas-Boas a confirmé une nouvelle fois qu'il aimerait avoir un renfort en attaque.

"Le recrutement de Nagatomo allait à l'encontre de ce que la direction voulait sur ce mercato de cette année, avec les moyens que nous avions à disposition. Comme vous savez, on avait fait Pape Gueye et Balerdi avec une option d'achat. Yuto, c'était une grosse opportunité pour nous. J'espère qu'on peut avoir des investissement sur le poste qui nous manque en attaque, c'est ce dont on a parlé avec la direction et les propriétaires", a admis le Portugais.

Un souhait partagé par Pablo Longoria, le "head of football" de l'OM : "La question de l'attaquant, naturellement, on en a bien parlé et nous sommes ouvert à un investissement pour le futur du club sur ce poste. Car c'est une question de logique numériquement. Pour les ventes, l'économie d'un club, c'est comme l'économie d'une famille. Il y a beaucoup de paramètres économiques. Mais ce sont des situations qu'il faut bien jouer sur le marché. Si on vend pour 200 M€, je prends exprès un nombre fou, on aura plus de dispositions économiques. Mais c'est notre responsabilité comme dirigeant de bien gérer le mercato pour créer la meilleure disposition sur le marché".

"Je n'aime pas parler en public des critères qu'on s'est fixés pour le recrutement de l'attaquant. Nous devons être intelligents. Il s'agit de trouver un renfort intéressant qui complète bien l'équipe, un joueur en fonction des caractéristiques des joueurs offensifs que nous avons dans l'équipe. Ce que je peux dire, c'est qu'il va créer de la concurrence. Oui, si on investit sur un attaquant, il va venir faire de la concurrence à Benedetto, la concurrence est un principe essentielle du sport", a ajouté l'ancien directeur sportif de Valence. Le mercato de l'OM n'est pas terminé, un numéro neuf est toujours attendu sur la Canebière.