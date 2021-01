Villas-Boas Ã©voque "la blague" Diego Costa

Le spectre du grand attaquant rôde encore sur l'Olympique de Marseille. Avec un Dario Benedetto plus en difficulté cette saison, le recrutement du fameux grand attaquant est revenu sur le devant de la scène. Parmi les noms ronflants cités du côté de l'OM figurent ceux d'Arkadiusz Milik, en fin de contrat avec Naples cet été, et plus surprenant, de Diego Costa, qui a été libéré à sa demande par l'Atletico Madrid. En conférence de presse, André Villas-Boas a commenté ces rumeurs, balayant d'un revers celle menant à l'international espagnol.

"Je ne parle pas avec Milik. On a démarré des négociations avec Naples pour qu'il puisse venir mais ce n'est pas confirmé. La première chose, c'est que Diego Costa touche c'est 16 millions d'euros par an hors taxe. J'ai reçu un message WhatsApp d'un numéro que je ne connaissais pas qui me disait que Diego Costa voulait venir à l'OM. Je pensais que c'était une blague. C'est un des meilleurs attaquants du monde, il va chercher autre chose. À ce niveau de salaire, on n'est pas capable", a expliqué l'entraîneur de l'OM.

André Villas-Boas a défendu Dario Benedetto, interrogé sur les statistiques de l'Argentin qui sont moins bonnes que celles de Kostas Mitroglou : "Il a des bonnes et des mauvaises stats. 'La Provence' cherche toujours des stats négatives pour tuer certains joueurs. Je trouve ça dur, je voudrais que 'La Provence' et l'OM soient du même côté pour rendre l'OM plus fort. On pourrait appeler 'La Provence', "Le Parisien"".

"Un journal régional est normalement associé à son plus grand club. Cette statistique est une réalité mais Kostas ne fait pas partie de l'effectif. Il s'entraîne avec nous parce que c'est un mec éduqué qui a le droit de s'entraîner avec nous. Dario est un joueur de l'effectif et je ne compte pas sur Kostas. J'espère qu'il va retrouver le niveau de la saison dernière. Si à chaque fois que vous critiquez un joueur, je dois racheter un effectif", a ajouté le Portugais.

L'entraîneur de l'Olympique de Marseille est revenu sur la passe d'arme entre les joueurs du PSG, notamment Neymar, et ceux de l'OM, notamment Álvaro González, sur les réseaux sociaux : "C'est du chambrage entre les uns et les autres, ça ne change pas le résultat. On a perdu, on était très déçu. Le chambrage, c'est normal, ça s'est déjà passé avec leur défaite en Ligue des champions et c'est à nous de souffrir maintenant !"

Mandanda de retour face à Lens

André Villas-Boas a annoncé le forfait de Mandanda pour la rencontre face à Nîmes : "Je pense que Steve Mandanda va être de retour pour Lens mais il va rater le match contre Nîmes pour une légère blessure musculaire. Pelé est prêt parce que sur l'aspect physique, un gardien n'a pas grand chose à faire. Sur l'aspect psychologique, ça peut avoir une influence. La saison dernière, il a répondu présent quand on a fait appel à lui. Je pense qu'il va répondre bien".

Le Portugais ne pourra pas compter sur Jordan Amavi, mais espère avoir Dimitri Payet à disposition : "Pour Amavi, ce sera peut-être plus long que prévue. On pensait qu'il reprendrait l'entraînement collectif à partir d'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. il est incertain pour le match face à Lens, on va voir par la suite. Malheureusement, le match de Nîmes tombe à 17h mais je pense que Payet va être prêt. C'est seulement le quatrième match de janvier, je pense qu'il peut être prêt."