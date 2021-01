Villas-Boas : "Milik ? Une opération compliquée"

La recherche d'un avant-centre pourrait devenir un marronnier du côté du Vélodrome tant il est compliqué pour l’Olympique de Marseille de trouver ce fameux buteur capable de faire la différence. Balotelli, Mitroglou ou encore Benedetto s’y sont bien essayés mais le bilan n’est pas vraiment à la hauteur des espérances des supporters marseillais et du club.

"Des regrets d'avoir aligner Benedeto ? Non, non. Il abuse un peu avec les ratés devant le but, mais il cherche encore un déclic. Je peux l'aider à faire beaucoup mieux", s’est même permis le Portugais en conférence de presse ce lundi.

En pleine crise de confiance depuis des mois, l’attaquant argentin pousse son club à activer ses réseaux pour dénicher la perle rare. Si Laborde, Mateta ou encore Kouamé ont été associés à l’OM, c’est bien Arkadiusz Milik qui semble avoir les faveurs des dirigeants marseillais.

Placardisé à Naples, le Polonais devrait rejoindre la Canebière durant le mois de janvier. Un accord entre les clubs (8 millions d'euros + 5 de bonus) est même annoncé par différents médias. Interrogé sur la possible présentation à venir de l’attaquant, Villas-Boas a préféré tempérer l’excitation marseillaise.

"Je ne sais pas s'il y a la possibilité de le faire dans les prochains jours mais c'est une opération compliquée, a expliqué le technicien portugais. On continue à travailler d'autres dossiers. Cela peut durer jusqu'à la fin du mercato."

Pour voir Milik revêtir le maillot de l’OM, il faudra attendre encore un peu. Et pourquoi pas quelques départs afin de dégager un peu plus de fonds ? L’ancien entraîneur de Porto est ouvert à la possibilité, à l’image du départ en prêt de Strootman, parmi les gros salaires du club.

"Pour nous c'est un moyen de faire les coups dont on a besoin. Cet été on avait besoin d'un arrière droit, et là on essaye pour un attaquant. Dans le sens des sorties, il y a eu Kevin, et on va écouter les offres qu'on pourra avoir. Le club ne s’en cache pas."

En pleine crise sportive après le nul à Dijon et la défaite contre Nîmes, l’OM est sur tous les fronts. De quoi passer une possible prolongation de Villas-Boas au second plan.

"Est-ce que je parle d’une prolongation ? Je ne sais pas, a-t-il répondu avec le sourire. Ce n’est pas le moment d’en parler. Si on arrive à la fin, on arrive à la fin. Je suis à 100% dans le prochain projet jusqu'à juin."