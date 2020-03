"Mon opinion est de suspendre toutes les compétitions"

Si Marseille se déplace à Montpellier ce samedi (17h30), la conférence de presse d'André Villas-Boas ce jeudi a beaucoup tourné autour de la situation liée au coronavirus. Et le technicien portugais n'a pas caché son opinion.

"On doit faire confiance et respecter les mesures qui sont prises notamment si le championnat est suspendu comme en Espagne. Mon opinon c'est de suspendre toutes les compétitions. En Chine ils ont été plus responsables qu'ici en Europe", a-t-il estimé avant de fustiger l'autorisation faite aux supporters parisiens de se rassembler aux abords du Parc des Princes pour le huitième de finale retour de Ligue des champions contre Dortmund.

"Il ne faut pas autoriser les rassemblements devant le stade, hier à Paris c'était ridicule, pour moi c'est un scandale. Si on a OM-PSG à huis clos, vous imaginez combien de supporters vont vouloir venir ? Si on prend des mesures, il faut les prendre à fond."

"Thauvin ? Ça va prendre du temps"

Parmi les autres sujets évoqués, AVB est notamment revenu sur sa suspension après son exclusion contre Amiens la semaine passée. "Je me suis excusé devant la Ligue hier, je me suis trompé sur la faute sur Germain, les arbitres ont eu raison de prendre cette décision. J'ai réagi à chaud, émotionnellement j'étais vidé !"

"Je ne pourrais pas crier depuis la tribune (rires) Ce n'est pas la 1ere fois que je suis suspendu, je suis un peu l'enfant terrible du blanc ! Daniel (Sousa) et Ricardo seront sur le banc, je devrais pouvoir communiquer avec eux."

Enfin, s'il se méfie de Montpellier et reconnait qu'avec une seule victoire sur les trois derniers matches sont équipe s'est rajouté de la pression, il assure qu'il ne brusquera pas les choses pour Florian Thauvin, réapparu sur le terrain face aux Picards.

"Montpellier est une équipe compétitive. Ils se trouvent bien, dans leur 5-3-2, ça va être un match très difficile pour nous. A domicile ils sont bons. (...) Le classement ? On a un peu plus de pression. On ne peut s'en prendre qu'à nous. C'est de notre faute, et ma responsabilité.

"Thauvin ? Ça va prendre du temps. Contre Montpellier et PSG il sera encore sur le banc. On verra après la trêve. A chaque séance d'entrainement, il se sent fatigué."