Villas-Boas : "On a fait un très bon mercato"

A deux semaines de la fermeture du marché des transferts, l’Olympique de Marseille n’a fait venir que trois éléments cet été, en l’occurrence Leonardo Balerdi, Pape Gueye et Yuto Nagatomo. Assez léger pour un club qui vise les premières places de la Ligue 1 et qui va disputer la Ligue des Champions européenne. Pourtant, André Villas-Boas, l’entraineur, s’est dit content des efforts effectués par son club dans ce domaine.

"On a fait un très bon mercato, ça a très bien marché. On fait très vite Pape et Léo, puis Nagatomo sans rien dépenser. Maintenant on trouve un joueur pour le futur. Je suis très content de ce qui a été fait", a déclaré le technicien lusitanien.

Si Villas-Boas est aussi satisfait c’est aussi parce qu’il attend aussi l’arrivée imminente du Brésilien Luis Henrique (Botafogo). L’ailier de 18 ans a débarqué ce jeudi dans la cité phocéenne : "Il a la capacité de dribbler et de tirer. Il est étonnant dans les petits espaces. Après il aura d'autre choses à travailler. Son prix ? Il est normal pour ce type de joueur."

Enfin, l’entraineur marseillais a dit qu’il n’excluait pas d’autres renforts d’ici le 5 octobre prochain. Cela dépendra toutefois essentiellement des mouvements dans l’autre sens : "Ce mercato peut bouger sur les deux derniers jours. Déjà ça commence un peu. Si on a des offres qui arrivent, on aura la capacité de recruter vite derrière pour compenser."