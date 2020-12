Villas-Boas : "On ne peut pas faire grand chose au mercato"

Interrogé sur le mercato qui se profile au terme du match nul concédé contre Reims, André Villas-Boas s'est montré prudent concernant la possibilité de voir de nouveaux joueurs débarquer sur la Canebière.

"On va voir. Le mercato de janvier bougera seulement à la fin. Je pense qu’on bougera seulement si on a une bonne opportunité, a tempété le technicien portugais. On ne peut pas faire grand-chose sur l’aspect financier. J’attends plus que le mercato bouge fin janvier. On n’attendra pas grand-chose début janvier."

"Un coup dur pour tout le monde"

AVB est également revenu sur la prestation de son équipe, dominatrice mais surprise par un csc de Nagatomo et incapable de retourner totalement la rencontre.

"La stratégie de Reims a bien fonctionné, a-t-il reconnu. On a eu des opportunités en première mi-temps. Cela a été plus dur quand ils ont marqué leur but.

"On a eu beaucoup le ballon en deuxième mi-temps mais il y a beaucoup de frustration. On a eu seulement l'occasion de Khaoui. Je suis très déçu, c'est une autre opportunité ratée. C'est un coup dur pour tout le monde, on était très déçu dans le vestiaire."

Marseille accroché par le stade de Reims

Enfin, l'ancien coach de Chelsea a fait le point sur ses choix de coaching en seconde période, lui qui tenté le tout pour le tout pour l'emporter. "On a laissé Kamara car il a plus d'expérience. On voulait entrer dans le dos de la défense mais Dario (Benedetto) était un peu fatigué", a-t-il précisé.

"Mes décisions n'ont pas fonctionné aujourd'hui. Maintenant, on a quatre jours pour se reposer. Le problème, c'est la fatigue mentale. On a un dernier match avant la trêve où je pense que l'on peut démontrer que l'on vaut mieux que ça. C'est dur pour Cuisance car ce n'est pas un vrai numéro 10. Il attend un but ou une passe pour exploser. On va lui laisser du temps pour revenir, on croit beaucoup en lui."

Rendez-vous désormais mercredi à Angers pour tenter de renouer avec la victoire avant la fin de l'année 2020. Et pour ne pas laisser le podium s'échapper.