Villas-Boas pas intéressé par Rojo

L’Olympique de Marseille continue de rechercher activement un défenseur central pour renforcer ce secteur si important. Plusieurs joueurs ont été ciblés, et des pistes préférentielles se sont dégagées comme celle menant à l’arrière argentin Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund).

Un autre argentin a été proposé à André Villas-Boas, en l’occurrence Marcos Rojo. Mais, à en croire le site 'Foot Mercato', l’entraineur phocéen n’a pas été emballé par ce nom. Le profil du joueur de Manchester United ne plait pas vraiment au technicien portugais. Ce dernier ne devrait donc pas donner suite à ce dossier.

Rojo, qui compte 60 capes avec la sélection de son pays, a évolué récemment à l’Estudiantes dans le cadre d’un prêt en provenance de MU. Il est retourné en Angleterre, mais le club anglais cherche désespérément à le vendre. Il y aurait donc peu de chances pour qu’il reporte un jour le maillot des Red Devils.

En plus de Balerdi, le vice-champion de France s’intéressé à Jean-Clair Todibo (Barcelone) et Axel Disasi (Reims). Ces jeunes et talentueux semblent cependant être trop couteux pour les finances limitées de l’OM.