Villas-Boas : "Une grosse force de caractère"

"La première période a été très bonne. On a maîtrisé le ballon et on leur a posé des difficultés avec le losange. On a été extraordinaires. En deuxième période, tout le monde a vu que la fatigue s'est installée. On voulait profiter des espaces et on a changé en passant en 4-3-3."

L'analyse d'André Villas-Boas à l'issue de la victoire de son équipe sur Monaco est limpide. "C'est une victoire très, très importante pour nous avec en plus ce week-end des matches entre le PSG et Lyon et entre Montpellier et Lille", poursuit le technicien portugais.

"Je suis très, très content. Avec nos différents systèmes, on a un élément de surprise qu'on n'avait pas l'année dernière. C'est plus dur pour les adversaires de préparer leur match et c'est intéressant pour nous.

"Émotionnellement, ça a été très dur avec la fin de l'aventure européenne. Alors faire une prestation comme ça, je dis bravo à l'équipe. C'est une victoire importante contre un adversaire direct. On veut rester près du haut et on peut profiter de ce week-end. On démontre une grosse force de caractère."

Kovac : "Je pense qu'on était la meilleure équipe"

Une analyse non partagée par son homologue croate sur le banc de l'AS Monaco. Alors que son équipe a dominé en seconde période, Niko Kovac a lui estimé avoir mérité mieux.

"Le match aurait pu tourner en notre faveur, a-t-il tout d'abord rappelé. Mais après, on perd des ballons faciles et ça fait deux tirs et deux buts. On a dominé la seconde période, ils ont défendu, nous, on a tout essayé.

"Les gros matches, on les a toujours joués à l'extérieur, sauf le PSG. Ça n'est pas si facile. Marseille est plus expérimenté que nos jeunes joueurs mais, encore une fois, on a parfois besoin d'un peu de chance et là c'est encore deux tirs, deux buts. On doit faire moins d'erreurs mais sur 90 minutes, je pense qu'on était la meilleure équipe."

Deuxième défaite consécutive contre un concurrent direct pour le podium pour les joueurs de la Principauté, tandis que l'OM enchaîne une sixième victoire d'affilée en championnat.