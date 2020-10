"Une prolongation ? En février, on pourra parler"

Combien de temps André Villas-Boas restera-t-il sur le banc de l'OM ? Le plus longtemps possible espèrent les supporters et les joueurs - qui avaient participé à le convaincre de rester après le départ de Zubizarreta.

Pourtant, le technicien portugais, qui a ramené le club en Ligue des champions, sera en fin de contrat en juin prochain. Et ne sait pas encore s'il va prolonger.

"En février, on pourra parler, a-t-il lâché dans un entretien à l'AFP. Le mercato de janvier sera passé et on pourra plus ou moins se positionner vers l'avenir.

"Je me suis émotionnellement attaché à ce club, à son histoire que j'aime bien, les joueurs qui sont passés ici, l'impact européen de l'OM... C'est magnifique ! Et je voulais aussi prolonger cette histoire, avoir mon propre impact sur le club, c'est pour ça que je veux toujours bien faire ici."

Pas de panique, l'ancien de Chelsea et Tottenham notamment assure qu'il n'a pas l'intention de trouver un nouveau challenge dans les mois à venir. "J'ai dit au propriétaire, il y a trois, quatre semaines, qu'avec moi il peut être tranquille, je ne suis pas en train de chercher autre chose." C'est toujours ça.