"On a beaucoup de respect pour l'Atalanta mais on y pense pas encore"

De la chance ? Peut-être pas, le Real Madrid est tombé ce lundi contre l'Atalanta en huitième de finale de Ligue des champions lors du tirage au sort.

Le coach Merengue, Zinedine Zidane, a réagit en conférence de presse avant le match contre Bilbao : "On connait cette équipe. Nous avons beaucoup de respect mais on y pense pas encore. Ce qui compte, c'est le match de cette semaine." avant de poursuivre : "Les joueurs s'entraînent bien et sont prêts pour les matches à suivre."