"On a essayé de faire venir Suárez à Paris, mais il a préféré l'Atlético"

Tuchel voulait faire venir Luis Suárez au PSG lorsqu'il était entraîneur et a raconté ce qui s'était passé lors de la conférence de presse précédant le match de Ligue des champions de son Chelsea contre l'Atlético de Madrid, l'actuelle équipe de l'Uruguayen. La raison de sa non-venue était qu'il préférait rester en Espagne.

"Il y avait une possibilité qu'il quitte Barcelone. Nous étions intéressés par la signature d'un des meilleurs attaquants du monde. Nous avons essayé, mais il a préféré rester en Espagne et signer pour l'Atlético. Je pense qu'il est né pour être attaquant. Il a cette qualité que tous les attaquants ont. Il veut toujours montrer son désir de marquer, marquer et marquer. On connaît ses qualités et on va essayer de l'arrêter", a-t-il déclaré.

Quant à savoir s'il le recruterait chez les Blues aujourd'hui, il a expliqué : "Je ne sais pas. C'était un moment, c'était un moment précis. Il aurait peut-être pu s'adapter à Paris, mais maintenant les choses ont changé. Cela ne vaut pas la peine d'y penser. C'est possible qu'on ne l'envisage pas."

Quant à savoir si la priorité actuelle de Chelsea est de remporter la Ligue des champions, il a déclaré : "Ma priorité est très simple : c'est le prochain match. Ça a toujours été comme ça et ça ne changera jamais. C'est ce que je demande à tous mes joueurs et à toutes mes équipes. On se donne à 100 %. Parfois ça nous réussit, d'autres fois non."

Sur la façon dont il a changé depuis son arrivée à Chelsea, il a donné son point de vue : "Cela a changé ma vision parce que je pense que la vision de l'entraîneur change en fonction de l'endroit où vous travaillez. Il faut s'adapter à la culture du pays. C'est mon travail. Cela me motive. C'est un peu différent de changer de club pendant la compétition".

"Je suis à Londres depuis trois semaines maintenant. J'ai saisi cette occasion et je ne regrette rien. Je suis à 100% concentré sur Chelsea, donc ça ne me semble pas étrange d'aller à Bucarest avec mon équipe. On va affronter un grand Atlético, mais c'est le défi qu'on doit relever", a-t-il ajouté.