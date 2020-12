"On a essayé de me mordre !", Vinicius raconte son premier derby

Le jeune prodige du Real Madrid Vinicius Junior a évoqué son premier derby madrilène contre l'Atletico Madrid avant le match serré entre les deux équipes prévu en Liga ce week-end.

Alors que le Brésilien a fait ses débuts en équipe première pour Los Blancos en tant que remplaçant lors du match nul (0-0) contre l'Atleti le 29 septembre, il avait déjà, à 27 avant,joué pour la Castilla contre les Rojiblancos.

L'actualité du Real Madrid sont désormais dominées par les discussions sur le match et les Blancos sont confrontés à la possibilité d'^tre à 12 longueurs de leur rival honni en cas de défaite dans ce nouveau duel entre voisins de la capitale espagnole.

Vinicius a révélé dans des propos relayés par Marca: "Je pensais que la rivalité était plus entre les équipes premières , mais elles (l’équipe B) ont fait faute plus de 20 fois sur moi et ils ont essayé de me mordre ! À l'époque, je pensais que ce n'était rien, mais vous voyez la vidéo et il ont essayé de me mordre !", a-t-il raconté.

"Depuis que je suis arrivé au Real Madrid, je n'ai jamais perdu contre l'Atletico, j'espère que ma série se poursuivra.", a encore souri le joueur brésilien.

Le joueur de 20 ans a déjà remporté trois trophées différents chez les merengue, ajoutant le titre de Liga la saison dernière à la Supercoupe espagnole et à la Coupe du monde des clubs de la FIFA glanées précédemment.

Vinicius a fait un total de 85 apparitions en équipe première pour le Real Madrid, marquant 12 buts au passage, et est devenu un membre important de l'équipe première du club madrilène ces derniers temps.

Zinédine Zidane s'est présenté en conférence de presse à la veille de ce fameux derby. Et pour le coach merengue, c'est l'équipe de Diego Simeone qui doit être considérée comme le favori de ce duel : "L'Atlético favori ? Bien sûr, c'est ce qu'il démontre. Il se débrouille bien sur le terrain. Ils sont les premiers et nous sommes maintenant intéressés par ce que nous ferons demain sur le terrain."