Le coach Bienconero, Andrea Pirlo est reveu sur le départ de l'attaquant argentin, Gonzalo Higuain. Le joueur a quitté la Juventus pour signer en MLS, à l'Inter Miami, où il rejoint également Blaise Matuidi.

Pour Pirlo, cette décision ne vient pas du club mais bel et bien du joueur : "J'ai lu que c'était la Juve qui avait demandé à Higuain de partir. C'est faux. Il est venu nous voir, nous a confirmé son envie de partir vers un championnat étranger, hors de l'Europe. On n'a pas viré Higuain, c'était d'un commun accord, on a décidé de le laisser partir" Voilà ce qui est clair.