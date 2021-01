"On a toujours dit que Pogba savait tout faire"

Manchester United a repris la tête de la Premier League grâce à une précieuse victoire à Old Trafford contre Fulham, grâce à un but de la victoire signé Paul Pogba (2-1).

Un magnifique but qui confirme son retour en forme avec les Red Devils après un début de saison difficile. Son entraîneur, Ole Gunnar Solskjaer, l'a félicité après la rencontre.

"On a toujours dit qu'il savait tout faire. Il peut jouer sur le côté, au milieu, créer des occasions, frapper. Sur ce match, on trouvait que son rôle était au milieu… et quel but avec son pied gauche", a déclaré l'entraîneur norvégien après le match.

"Je suis très heureux de ses performances. Maintenant, il rassemble tous les éléments dans ses prestations et c'est formidable de le voir. Il s'agissait de le mettre en forme. Il aime son football, il est heureux et en bonne forme physique", a-t-il ajouté.