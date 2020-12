Kylian Mbappé a refusé de renouveler son contrat avec le PSG à plusieurs reprises. Il n'est pas sûr de son avenir à Paris et le Real Madrid est comme d'habitude à l'affût. Mais cette décision, comme toutes les décisions, dépendra aussi de sa famille.

Mbappé lui-même l'explique clairement dans "93 Famille", un court documentaire créé par 'COPA 90' avec EA Sports dans lequel il parle de la vie avec sa famille et de sa jeunesse en banlieue parisienne. Son père Wilfried Mbappé et sa mère Fayza Lamari apparaissent dans le film.

"On a toujours fait les choix ensemble, en famille. Je pense que c’est la meilleure force possible. C’est quelque chose qui m’a emmené et qui m’a permis d’arriver ici.", déclare l'attaquant sur les conseils qu'il reçoit dès qu'il doit prendre une décision importante.

Il évoque également le soutien sans faille de ses parents : "Sans eux, ça ne serait pas possible, parce que parfois vous avez des passages à vide. Quand vous traversez des mauvais moments dans votre carrière, vous pouvez voir quelles personnes sont là pour vous, et mes parents sont toujours là."

Son père Wilfried, quant à lui, parle avec fierté de la personnalité de l'attaquant du PSG : "Ce qui nous rend fiers, c'est que nous avons pu lui inculquer certaines valeurs et voir qu'il les a assimilées. Elles sont en lui quand on le traite comme un garçon de 21 ans quand il rentre à la maison. Ce n'est pas la star Kylian Mbappé ici, c'est juste notre fils."