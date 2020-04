"Nous aimerions jouer le match retour contre le Real avec du public"

Le Kun Agüero, qui avait parlé de Messi ce mardi, a également accordé une interview à 'El Chiringuito de Jugones'.

Aux dépens de sa publication, l’émission a publié un extrait dans laquelle on peut voir le joueur argentin se référant au retour du football. Et, bien sûr, la Ligue des champions tant attendue.

Après le match aller au Bernabéu (1-2), l’attaquant de Manchester City espère pouvoir qualifier son équipe au prochain tour, si la compétition reprend.

Pour cela, il souhaite, mais sans beaucoup d’espoir, que le stade soit plein à craquer : "Nous aimerions jouer le match retour contre le Real Madrid avec du public. Ce n’est pas facile. Nous avons fait un bon résultat".

Agüero a admis une certaine crainte au retour du football : "Quand nous reviendrons, nous serons à moitié tendus", a-t-il confié.

Il n’est pas non plus convaincu d'un éventuel retour du football cet été. " Il y a 15 jours, nous avons reçu des informations sur la reprise et c’était le 4 mai. Il y a une nouvelle réunion. Si la Ligue des champions se joue en août, ce sera compliqué", a déclaré le Kun.