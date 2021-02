"On compte sur Haaland la saison prochaine"

Michael Zorc, directeur sportif du Borussia Dortmund, est absolument à l'aise avec l'engagement de l'attaquant Erling Halaand envers le club, excluant tout scénario sortant.

"Nous sommes heureux d'avoir Erling ici, qui continue de marquer des buts comme il l'a fait lors des derniers matchs, montrant sa valeur. Tout ce que je peux dire, c'est que nous comptons sur lui, encore quelques temps et je pense qu'il ne se sent pas non plus mal à l'aise à Dortmund.", a déclaré Michael Zorc, cité sur le site Kicker.

Récemment, le manager du joueur, Mino Raiola, a déclaré qu'il y aurait 10 clubs qui pourraient signer Haaland. Zorc a souri, a rappelé que l'attaquant de 20 ans a un contrat jusqu'en 2024 et a déclaré: "Je ne suis même pas arrivé dans les 10 clubs, pour être honnête. Je ne vois aucun mal à ces mots, je les considère comme normaux."