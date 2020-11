"On devrait interdire de tirer les pénalties comme il le fait"

Ian Wright, ancien joueur d'Arsenal, aujourd'hui consultant pour la chaîne 'BBC Sport', explique ce lundi qu'il ne supporter pas la façon dont Bruno Fernandes tire les pénalties. Pour Wright, cela est injuste et déstabilise beaucoup trop le gardien qui lui ne peut pas autant bouger que le tireur.

"C'est très compliqué pour le gardien de stopper ce type de pénalty, avec un saut juste avant la frappe. Les tireur peuvent se permettre de faire une série de mouvements avant de tirer alors que le gardien ne peut même pas sortir de sa ligne. On devrait interdire cette façon de tirer. On devrait juste courrir et frapper. Si eux peuvent bouger dans tous les sens alors que le gardien non, c'est injuste." a-t-il déclaré pour la chaîne.

Pour rappel, Jorginho, joueur de Chelsea ou encore Joseph Martinez, joueur d'Atlanta, en MLS, tirent eux aussi de cette façon les pénalties.