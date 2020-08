"On enchaîne les records et le Barça a des problèmes"

Le milieu de terrain allemand a expliqué pour la revue 'Kicker' l'importance de ce match contre le Barça en quart de finale de Ligue des champions vendredi tout en soulignant la forme du Bayern Munich.

"On enchaîne les records et ce n'est pas une coïncidence. On commence chaque match avec humilité. Le Barça a des problèmes, ils n'ont pas gagné la Liga mais les matchs ne se joueront pas en deux fois alors tout peut se passer."

Pour rappel le Bayern Munich est invaincu depuis le 7 décembre 2019 et a gagné tous ses matches depuis le 16 février.