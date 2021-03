'On espérait plus de Joao vu son prix, mais il faut le gérer avec précautions' EFE

Diego Forlán, ancien joueur de l'Atlético de Madrid, a parlé à 'Record' du rôle de Joao Félix à l'Atlético. Il comprend qu'il est normal que les gens attendent beaucoup d'un joueur qui a coûté plus de 120 millions, mais il n'oublie pas qu'il est jeune et que, par conséquent, il faut prendre soin de lui pour qu'il continue à grandir et à exploiter sa meilleure version.