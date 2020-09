"On espère qu'il restera"

Antoine Griezmann a confié ce jeudi au JT de 'M6' qu'il souhaitait voir son coéquipier du Barça, Lionel Messi, rester au sein du club Catalan malgré les rumeurs de départ de l'argentin et de celles évoquant sa mauvaise relation avec le capitaine du FC Barcelone :

"On essaie d'avoir des nouvelles, mais c'est entre le club et lui. On espère juste qu'il restera. J'essaie d'être focalisé sur la sélection et de bien préparer les deux matchs à venir. On écoute un peu tout mais on n'en sait pas plus de notre côté"