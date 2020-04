Eden Hazard, qui avait reconnu être en surpoids l’été dernier, sait qu’il doit faire particulièrement attention durant cette période de confinement.

"Tout le monde redoute de grossir pendant le confinement ? C'est difficile pour moi aussi ! Mais on essaie de ne pas trop manger... ce n'est pas simple !", avouait-il encore à la RTBF.

Surtout en étant contraint de faire sa rééducation en vidéo : "Le kiné ne peut plus venir à la maison car il est tombé malade. Donc il m'envoie des vidéos, ce sont des exercices au sol pour ma cheville. On se soigne comme on peut."

Malgré une saison perturbée par les blessures, Eden Hazard garde le moral. Il espère revenir plus fort.

Le 25 mars dernier, Eden Hazard s'est entretenu sur son état de santé et sur ses espoirs de terminer la saison avec le Real Madrid dans les prochains mois.

"Ma première saison au Real est bien pourrie. Mais tout n’est pas à jeter. C’était une saison d’adaptation. On me jugera sur la deuxième saison. A moi d’être en forme l’année prochaine. (...) Je veux juste revenir le plus vite possible sur le terrain. Quand je marquerai, je marquerai. Et je serai content", avait expliqué le joueur belge.